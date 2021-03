Was bringt der Inkognito-Modus wirklich?

Das alles trifft nicht auf die Realität zu. Im Prinzip verschleiert der Inkognito-Modus die eigenen Browsing-Aktivitäten lediglich vor anderen Nutzern desselben Computers, sonst vor niemandem. Edgar Weippl, Professor für Sicherheit und Datenschutz an der Uni Wien, bestätigt das: „Von Webseiten platzierte Cookies werden nach Beenden des Inkognito-Modus gelöscht und besuchte Webseiten werden nicht im Verlauf gespeichert.“ Im vermeintlich privaten Modus sei man allerdings nicht anonym im Internet unterwegs.

Google besteht darauf, dass es Nutzern klar vermittelt, was der Inkognito-Modus kann und was nicht. Es gibt jedoch Studienergebnisse der Universität von Chicago, die zeigen, dass Nutzer oft ganz falsche Erwartungen haben. 37 Prozent glauben demnach etwa, dass sie beim „privaten“ Browsen im Büro vor der Neugier ihres Arbeitgebers geschützt sind. 23 Prozent glauben, dass staatliche Einrichtungen ihre Aktivitäten im Internet dadurch nicht rückverfolgen können. 27 Prozent glauben, dass man im Inkognito-Modus besser gegen Viren und andere Schadsoftware geschützt ist.

Die Privatheit, die dadurch suggeriert wird, ist in der Praxis aber nicht gegeben. In den USA ist Google deswegen nun mit einer Sammelklage konfrontiert . Selbst im Inkognito-Modus würde Google immer noch jede Menge Daten über das Browsing-Verhalten von Nutzern sammeln, lautet der Vorwurf.

In den meisten Browser-Programmen ist im Menü eine Option zu finden, die es einem scheinbar erlaubt, besonders „privat“ im Internet zu surfen. Bei Google Chrome heißt das dann „Inkognito-Modus“, bei Firefox und Safari „privates Fenster“ und bei Edge „InPrivate-Fenster“.

Jederzeit einsehbar

Welche Webseiten man besucht hat, können sowohl der eigene Internetanbieter als auch die Administratoren von Büro- oder Schulnetzwerken jederzeit einsehen. Analyseinstrumente wie Google Analytics oder Werbenetzwerke wie Google Ads und Facebook Ads wissen immer noch, wer man ist, wenn man eine Webseite besucht. Das verraten ihnen IP-Adresse, Browser-Version, Betriebssystem und andere Daten, die weiterhin übertragen werden. Die Werbenetzwerke wissen auch, welche Webseiten man zuvor besucht hat und können so die eigene Spur durch das Internet „tracken“.

Verbindung vorhanden

Im Inkognito-Modus ist man außerdem nicht völlig entkoppelt von sonstigen im Browser gespeicherten Informationen. Beginnt man etwa, eine Webseiten-URL in die Adressleiste des Browsers einzutippen, so erscheinen auch im „privaten“ Fenster Ergänzungsvorschläge anhand des gespeicherten Verlaufs im normalen Modus. „Wenn man etwa ansonsten öfters Amazon besucht, wird auch im Inkognito-Fenster Amazon aufscheinen, wenn man nur ein 'A' eintippt“, sagt Weippl.

Außerdem werden auch im Inkognito-Modus gespeicherte Passwörter oder Zahlungsinformationen bereitgestellt. Der Modus eignet sich also nicht dazu, um Fremde an den eigenen Computer zu lassen. Dafür gibt es bessere Optionen, etwa den „Gäste-Modus“ in Chrome.

Schon nützlich

Wenn man wisse, welche Grenzen der Inkognito-Modus habe, ergeben sich aber doch einige nützliche Anwendungszwecke, meint Weippl. „Er ist etwa praktisch, wenn ich nicht will, dass eine Webseite dauerhaft Cookies speichert.“ Ein Szenario dazu wäre etwa, dass man regelmäßig verschiedene Konten bei einem sozialen Netzwerk nutzt und nicht immer automatisch in eines davon eingeloggt werden möchte.