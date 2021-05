Hacker-Wettbewerb Austria Cyber Security Challenge gestartet

Um ins Team Austria zu kommen, kann man sich jetzt für die ACSC auf verbotengut.at anmelden. Wie immer müssen Aufgaben aus der IT-Security-Welt gelöst werden. Neben Dauerbrennern der IT-Sicherheit gibt es auch Problemstellungen aus aktuellen Themenbereichen. Die Teilnehmer*innen müssen sich unter anderem in den Kategorien Web, Krypto, Reverse Engineering, Exploitation und Forensik beweisen.

Auch heuer soll das Team Austria wieder Erfolge feiern, beim Finale der European Cyber Security Challenge in Prag. Hier treten die besten Schüler*innen und Studierenden aus 25 europäischen Ländern gegeneinander an.

Die Austria Cyber Security Challenge (ACSC) feiert heuer ihr 10-jähriges Bestehen. Bisher nahmen über 18.000 Personen an dem IT-Security-Wettbewerb teil – alleine im Vorjahr waren es 600. Die so ermittelten besten Schüler*innen und Studierenden konnten dann bei der Europameisterschaft, der European Cyber Security Challenge, bereits 2-mal für Österreich den Sieg erringen. Jeweils einmal wurde zudem der 3. und 4. Platz erreicht.

Center of Excellence

Die Challenge ist jetzt gestartet, die Anmeldung ist ab sofort möglich. Durch das Erledigen der Aufgaben steigen die Teilnehmer*innen im Ranking. Die Besten treten dann im Finale an. Zu gewinnen gibt es unter anderem Sachpreise der Sponsoren, sowie für Schüler*innen und Studierende die Teilnahme am Center of Excellence. Hier gibt es weitere Fortbildungsmöglichkeiten, um die Nachwuchs-Hacker auf ihren Weg zum IT-Security-Profi zu unterstützen, Team-Building-Maßnahmen und Einladungen zu Security-Events von etablierten Unternehmen.

Wer Lust hat in die IT-Security-Welt hineinzuschnuppern, sich aber (noch) nicht an die große Challenge herantraut, kann sich an den Aufgaben von Level 1 versuchen. Hier werden grundlegende IT-Security-Themen mit Rätseln vermittelt.

Förderung von Nachwuchs-Talenten

Die ACSC wurde ins Leben gerufen, um junge IT-Talente frühzeitig zu erkennen und zu fördern. Damit sollen Jugendlichen berufliche Perspektiven aufgezeigt und gleichzeitig für die österreichische Wirtschaft jene Cybersecurity-Experten herangebildet werden, die dringend benötigt werden.

Über die Jahre hat sich die ACSC zu mehr als nur einem Wettbewerb der IT-Talente entwickelt. Sie ist zum Netzwerktreffen der Community für Cybersecurity geworden und dient als Plattform für den Austausch von IT-Talenten mit zukünftigen Arbeitgebern. Zu den Unterstützern der ACSC gehören unter anderem das Abwehramt, das Bundeskanzleramt, das Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung, das Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort und das Bundesministerium für Inneres.

Dieser Artikel entstand im Rahmen einer Kooperation zwischen futurezone und Cyber Security Austria.