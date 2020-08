„Hohe moralische und ethische Verantwortung für junge IT-Experten“

Wie sollten Unternehmen ihre Cybersicherheit am besten angehen?

Die Strategie muss individuell entwickelt werden und Implementierungen haben sich an verschiedenste Anforderungen und Budgets anzupassen. Aus kostentechnischer Sicht gibt es keine Einschränkungen nach oben, gleichzeitig kann aber auch damit niemals ein 100%iger Schutz erreicht werden. Und man muss nach einer erfolgreichen Implementierung permanent am Ball bleiben. Die Schutzsysteme müssen immer aktualisiert sein. Werden Anomalien erkannt oder Attacken abgewehrt, muss man jederzeit aktiv darauf reagieren können. Dazu gehört es Mitarbeiter regelmäßig zu trainieren, Cyber-Security-Verantwortungen und Prozesse zu schaffen und Cyber Security auch zu leben.

Was sind aus der Sicht von BearingPoint die größten Bedrohungen im Bereich Cyber Security für Unternehmen?

Besonders in Corona-Zeiten war es jetzt gut zu beobachten: Auf der Suche nach Informationen und Hilfestellung sind Mitarbeiter einem immer stärker werdenden zeitlichen Druck, als auch einem unübersichtlicheren Angebot an Quellen, ausgesetzt. Die vermeintliche Seite der „John-Hopkins-Universität“, mit interaktiver Weltkarte, wo sich Besucher über den aktuellen Stand der Corona-Ausbreitung informieren können, stellt sich dann im Nachhinein als gefälschte Website dar, die Computer unbemerkt mit einer gefährlichen Malware infiziert. Auf der anderen Seite sehen sich Unternehmen der Herausforderung gegenüber, dass Mitarbeiter mehr und mehr flexibel arbeiten und auf Unternehmensressourcen zugreifen möchten. So müssen Schutzkonzepte der Zukunft berücksichtigen, dass Mitarbeiter von zuhause oder einem Café aus, unter Umständen auch mit privaten mobilen Devices, arbeiten. Dabei müssen Mitarbeiter als auch das Unternehmen bestmöglich geschützt sein.

Haben aufgrund der Corona-Krise Unternehmen bei BearingPoint angesucht, um Homeoffice als festen Bestandteil in die IT-Systeme zu integrieren?

Hier in Österreich sind wir sehr technologieorientiert und betreiben einen Großteil der konzerneigenen IT-Infrastruktur und Services. Dementsprechend waren wir auf die Corona-Krise extrem gut vorbereitet. Der Übergang zu 100% Homeworking hat vom ersten Tag an, ohne geringste Unterbrechungen oder Schwierigkeiten, geklappt. Aus dieser positiven Situation heraus konnten wir bereits zu Beginn des Lockdowns, wo viele andere Unternehmen und Dienstleister noch mit sich selbst beschäftigt waren, unseren Kunden schon tatkräftig zur Seite stehen, um ihre Prozesse und Infrastrukturen (VPN, Cyber Sicherheit, etc.) ebenso sicher und schnell an die neuen Herausforderungen anzupassen.

Welche Technologietrends wird Unternehmen, im Bezug auf Cyber Security, die nächsten Jahre beschäftigen?

Der Trend, immer mehr Produkte und Services in die Cloud wandern zu lassen, wird viele Unternehmen vor eine spezielle, neue Herausforderung stellen. Da gibt es aber bereits sehr gute und erprobte Lösungsansätze. Viel schwieriger erscheint der Trend, dass bisher vollständig isolierte Netze, wie Produktions- und Industrieanlagen, mehr und mehr unter dem Druck stehen, sich öffnen zu müssen. Sei es, weil Fremdfirmen Remote-Zugriffe zu Wartungszwecken benötigen oder weil man im Zuge der Industrialisierung 4.0 Lagerbestände, Produktionsergebnisse und vieles mehr in Echtzeit dem Management des Unternehmens am Smartphone zugänglich machen möchte. Hier vereinen sich traditionelle, bekannte Ansätze aus der klassischen IT-Sicherheit, mit neuen, individuellen Ansätzen im OT-Bereich.

Dieser Artikel entstand im Rahmen einer Kooperation zwischen futurezone und Cyber Security Austria.