Das sind die Gewinner von Österreichs größtem Hacker-Wettbewerb

Den Schüler-Wettbewerb gewann Team "lost" mit Mathias Monschein (HTL Kaindorf), Clemens Holter (BG19 Wien), Simon Possegger (HTL Villach), Felix Hromadko (HTL Donaustadt) und Lukas Kranz (HTL Kaindorf).

In der offenen Klasse ging es um die österreichische Staatsmeisterschaft. Hier traten die Finalisten in Zweier-Teams an. Gewonnen haben Patrick Staubmann und Christian Mehlmauer. Für Mehlbauer ist es bereits der zweite Staatsmeistertitel.

Dieser Artikel entstand im Rahmen einer Kooperation zwischen futurezone und Cyber Security Austria.