NASA will mit vogelartigen Drohnen die Venus erforschen

Die NASA will mit unterschiedlichen konzeptionellen Flugtechnologien den Weltraum erforschen - unter anderem mithilfe von vogelartigen Drohnen. Diese sollen Atmosphäre und Wettermuster auf der Venus untersuchen.

„Während wir immer anspruchsvollere Ziele für die Erforschung mit Menschen und Robotern ins Auge fassen, werden innovative Ideen und zukunftsorientiertes Denken wesentlich sein, um uns zu helfen, neue Meilensteine ​​zu erreichen“, sagt Pam Melroy von der NASA.

Das Konzept wird als Bio-inspired Ray for Extreme Environments and Zonal Exploration (BREEZE) bezeichnet – eines von 17 Projekten des NASA-Programms Innovative Advanced Concepts (NIAC). Das Projekt BREEZE stammt von der State University of New York at Buffalo.

Die Drohnen sollen teilweise aufblasbar sein und unter die dicken Säurewolken gelangen, welche die Sicht auf die Oberfläche vom Orbit aus erschweren. Während bisherige Sonden lediglich ein paar Minuten in der Venus-Atmosphäre überlebt haben, müssen die Drohnen so gebaut werden, dass sie dem hohen Druck und Temperaturen standhalten können.

Mit dem Wind mitgleiten

Durch die vogelartige Form und der aufblasbaren Struktur könnte es möglich sein, dass die Drohne mit dem starken Wind mitgleiten kann. So soll BREEZE in einer Höhe zwischen 50 und 60 Kilometer dahingleiten. Um Messungen vorzunehmen, sind unterschiedliche Instrumente, wie ein Magnetometer, Massenspektrometer, RADAR oder eine Kamera, verbaut. Damit sollen die Drohnen Daten für atmosphärische und geografische Studien sammeln.

„NASAs Mission, das Universum zu erkunden, verlangt nach neuen Technologien und Vorgehensweisen“, sagt Jim Reuter von der NASA Space Techology Mission Direcotrate (STMD) in einem Statement. „Diese kreativen Ideen zu erforschen ist der erste Schritt, Science Fiction in wissenschaftliche Fakten zu verwandeln“, sagt er.

Die beteiligten Forscher*innen werden die kommenden 2 Jahre an diesem Konzept arbeiten. Dafür erhalten sie von der NASA eine Förderung in der Höhe von 600.000 US-Dollar. Danach wird evaluiert, ob das Projekt weiter verfolgt wird und ob BREEZE tatsächlich Teil einer NASA-Mission werden könnte.