Sonnensonde zeigt Venus, wie wir sie noch nie gesehen haben

"Die Venus ist das dritthellste Objekt am Himmel, aber bis vor kurzem hatten wir nicht viele Informationen darüber, wie die Oberfläche aussieht, weil unsere Sicht durch eine dicke Atmosphäre versperrt ist", sagte Brian Wood, Hauptautor der neuen Studie und Physiker am Naval Research Laboratory in Washington, DC, in einer Aussendung. "Jetzt sehen wir die Oberfläche zum ersten Mal aus dem Weltraum im sichtbaren Wellenlängenbereich".

Die Venus, die auch der Zwilling der Erde genannt wird, ist insofern besonders interessant, da sie viele Ähnlichkeiten mit unserem Heimatplaneten aufweist, aber sich nicht zu einem belebbaren Ort entwickelt hat. Wieso das der Fall ist, wollen Astronom*innen noch herausfinden.

Mehr als nur Wolken auf dem glühenden Planeten

WISPR wurde entwickelt, um schwache Merkmale in der Sonnenatmosphäre und im Sonnenwind zu erkennen. Einige Wissenschaftler*innen hofften, sie könnten das Instrument nutzen, um die Wolkendecken abzubilden, die die Venus verhüllen. "Das Ziel war es, die Geschwindigkeit der Wolken zu messen", sagte der WISPR-Projektwissenschaftler Angelos Vourlidas, Mitautor der neuen Studie und Forscher am Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory.

Doch statt nur Wolken einzufangen, konnte WISPR auch die Oberfläche des Planeten einfangen. Während des 4. Vorbeiflugs im Jahr 2021 war die Umlaufbahn der Sonde perfekt ausgerichtet, so dass WISPR die Nachtseite der Venus vollständig aufnehmen konnte. Die Dunkelheit der Nacht hat eine entscheidende Rolle gespielt, da tagsüber das Glühen im hellen Sonnenlicht, das von den Wolken reflektiert wird, verloren geht.

"Die Oberfläche der Venus ist selbst auf der Nachtseite etwa 860 Grad heiß", sagte Wood. Sie sei so heiß, "dass die felsige Oberfläche der Venus sichtbar glüht, wie ein Stück Eisen, das aus einer Schmiede gezogen wird."