NASA-Forscher: So könnte man Mars und Venus bewohnbar machen

Laut dem Forscher Jim Green, welcher der NASA 1980 beigetreten ist und sich mit dem neuen Jahr von der Agentur verabschiedet hat, könnten wir den Mars und sogar die Venus terraformieren, also für den Menschen bewohnbar machen. Dafür sei ein gigantischer magnetischer Schutzschild zwischen Sonne und dem Roten Planeten erforderlich, der den Solarwind blockt. Damit wäre es möglich, mehr Hitze zu speichern und das Klima so zu ändern, dass der Mensch auf dem Mars leben könnte.

„Das ist machbar“, sagt Green in einem Interview mit den New York Times. Der atmosphärische Druck würde erhöht - „Mars wird beginnen, sich selbst zu terraformieren“, ergänzt der Forscher. Steigt der atmosphärische Druck, steigt auch die Temperatur, wodurch in der Folge auch Pflanzen wachsen können.

Venus-Schild könnte Temperaturen senken

Die erste Terraform-Stufe liegt bei 60 Millibar – ein jetziger Mars-Faktor von 10. "Das nennt man Armstrong-Grenze, bei der dein Blut nicht kocht, wenn du an die Oberfläche gehst", so Green. Wie der Schutzschild realisiert werden kann, will er in einem noch unveröffentlichten neuen Paper erklären, an dem er 2 Jahre lang gearbeitet hat.

Laut dem Wissenschaftler, der 12 Jahre lang die Abteilung für Planetenwissenschaften bei der NASA geleitet hat, ließe sich auch die Venus mithilfe eines Schutzschildes verändern, das Licht reflektiert. Anders als auf dem Mars könnten hier die Temperaturen gesenkt werden.