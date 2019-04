Diese 18 Projekte könnten die Raumfahrt revolutionieren

Low-Cost SmallSats

Bei der Erforschung des äußeren Sonnensystems waren bisher teure, große, kernenergiebetriebene Sonden wie Voyager 1 und 2 notwendig. In Zukunft könnten wesentlich kleinere und günstigere Satelliten mit riesigen Antennen zum Einsatz kommen. So sieht es das Projekt Low-Cost SmallSats to Explore to Our Solar System's Boundaries vor.