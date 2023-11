ESA-Sonde entdeckt erstmals grünen Nachthimmel am Mars

Bereits im August 2020 zeigten Aufnahmen der NASA-Sonde MAVEN den Mars-Himmel in grünem Licht. Nun gibt es erstmals auch eine Aufnahme des Phänomens von der ESA. Die ESA-Sonde ExoMars Trace Gas Orbiter (TGO) dokumentierte das Phänomen. Laut einer Pressemitteilung wurde das grüne Leuchten etwa 50 Kilometer über der Marsoberfläche registriert. Dazu erschien im November eine Studie in der Publikation Nature Astonomy.

Wissen für zukünftige Mars-Expeditionen

"Diese Beobachtungen sind unerwartet und interessant für zukünftige Reisen zum Roten Planeten", sagte Jean-Claude Gérard, Forscher an der Universität Liège in Belgien. Denn sollten irgendwann Menschen auf dem Mars unterwegs sein, könnten sie das grüne Licht sehen, wenn die Sicht in der Mars-Polarregion gut genug ist. Auch könnte es in Zukunft bei der Navigation auf dem Planeten helfen, z. B. wenn ein Rover auf dem Mars navigiert wird, wie Interesting Engeneering berichtet.