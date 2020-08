Spektakuläres Bild vom Nachtleuchten am Mars

Große Bereiche des Mars-Nachthimmels pulsieren im ultravioletten Licht. Das zeigen Bilder, die die NASA-Sonde MAVEN aufgenommen hat. Das tun sie laut den Wissenschaftlern des MAVEN-Teams der NASA genau drei Mal pro Nacht und zwar nur im Frühling und Herbst des Mars. Die neue Daten zeigten auch Wellen und Spiralen über den Winterpolen des Mars.

Die Aufnahmen des MAVEN Imaging Ultraviolet Spectrograph (IUVS) würden erste Einblicke in Bewegungen in der mittleren Marsatmosphäre geben, in der Luftströme Gase zwischen der niedrigsten und der höchsten Schicht transportieren, wird Nick Schneider vom Laboratory for Atmospheric and Space Physics (LASP) an der University of Colorado in einer Aussendung auf Phys.org zitiert.

Die Aufhellungen würden dort auftreten, wo vertikale Winde Gase in Bereiche höherer Dichte befördern, wodurch chemische Reaktionen beschleunigt würden und das ultraviolette Leuchten antreiben.