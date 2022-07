"Black Beauty"-Meteorit: Ursprung wurde am Mars entdeckt

Ein Vergleich des Alters und der Eigenschaften des Meteoriten mit den Kratern führte schließlich zum Ursprungsort. Der entsprechende Mars-Krater wurden von den Forscher*innen nach der Stadt Karratha in Australien benannt.

Bisher war nur bekannt, dass er vom Mars kommt. Von welchem Krater aus er durchs Weltall geschleudert wurde, haben die Forscher*innen mithilfe eines Supercomputers im australischen Pawsey Supercomputing Research Centre errechnet. Dabei wurden Bilder von 90 Millionen Einschlagskratern am Roten Planeten analysiert.

Im Jahr 2011 wurde in der Sahara ein Meteorit gefunden, der wegen seiner dunklen Farbe "Black Beauty" genannt wurde. Offiziell firmiert er unter dem Kürzel NWA 7034 , NWA steht für Northwest Africa.

Karratha-Krater am Mars

Ursprünglich gingen die Forscher*innen davon aus, dass der Meteorit 2,1 Milliarden Jahre alt ist. Nach einer neuerlichen Untersuchung wurde das Alter auf 4,5 Milliarden Jahre korrigiert.

In dem Meteoriten seien mehrere Gesteinsarten zusammenzementiert, schreiben die Forscher in einer am Dienstag im Fachmagazin nature communications veröffentlichten Studie. Das mache ihn ziemlich einzigartig, da alle anderen bisher gefundenen Mars-Meteroiten nur eine Gesteinsart enthalten.

Deshalb empfehle sich den Ursprungsort von "Black Beauty" näher zu untersuchen: Daraus ließen sich wertvolle Einblicke in die ersten 10 Millionen Jahre der Geschichte des Mars und wohl auch aller anderen terrestrischen Planeten, einschließlich der Erde, gewinnen.