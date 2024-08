Hinweis auf flüssiges Wasser tief unter der Marsoberfläche

Auf dem Mars enthalten die Gesteinsschichten in einer Tiefe von 10 bis 20 Kilometern so viel Wasser, dass es für einen ein bis 2 Kilometer tiefen Ozean auf dem gesamten Planeten reichen würde. Auf das unterirdische Wasserreservoir stieß ein Team um Vashan Wright von der University of California in San Diego bei der Auswertung von Daten der Marssonde "InSight".

Wasser im Untergrund

"Vor über 3 Milliarden Jahren gab es große Mengen flüssigen Wassers auf der Oberfläche des Mars", erläutern Wright und seine Kollegen in den "Proceedings" der US-nationalen Akademie der Wissenschaften ("PNAS"). Davon zeugen auf Aufnahmen von Marssonden zahlreiche Spuren von Flussläufen, Seen und einem großen Ozean.