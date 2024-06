Spotify bekommt bessere Qualität, kostet 40 Prozent mehr

Spotifys neues HiFi-Abo soll noch heuer kommen. Musikliebhaber*innen müssen aber tief in die Tasche greifen.

Musikliebhaber*innen aufgepasst: Spotify plant ein HiFi-Abo, das laut Bloomberg noch in diesem Jahr eingeführt werden soll. Dabei handelt es sich allerdings um kein eigenes Abo, sondern um eine Zusatzoption zu einem bestehenden Basis-, Student-, Duo- oder Family-Abonnement.

➤ Mehr lesen: Musikhören in Studioqualität: Die besten Hi-Res-Streamingdienste

Neben verlustfreier Musikübertragung soll das HiFi-Abo auch mehr Möglichkeiten zur Erstellung und Verwaltung von Playlists bieten. Auch exklusive KI- und Remix-Funktionen könnten Teil des Angebots sein. Spotify testet etwa bereits eine KI, die anhand von Texteingaben eine eigene Playlist erstellt.

Teurer Spaß

Der Aufpreis beträgt mindestens 5 Dollar, ist allerdings je nach bestehendem Abo unterschiedlich. Wer einen Familientarif mit der HiFi-Option aufwerten will, zahlt für die Zusatzoption also mehr, als Nutzer*innen von Student*innen-Abos. So sollen je nach Tarif im Schnitt rund 40 Prozent Mehrkosten entstehen.

Aktuell wird der Spotify-Basisdienst in den USA für 12 Dollar im Monat angeboten, Student*innen zahlen 6 Dollar. Spotify Duo schlägt mit 17 Dollar im Monat zu Buche und für den Familienplan werden 20 Dollar fällig. Heuer wurden in den USA bereits 2 Preiserhöhungen durchgeführt.

Gute Lautsprecher oder Kopfhörer nötig

Ob die Qualitätsverbesserung den Aufpreis wert ist, müssen Nutzer*innen für sich entscheiden. Es ist aber zu beachten, dass man die verlustfreie Audioqualität nur dann wahrnehmen kann, wenn man entsprechend hochwertige Lautsprecher oder Kopfhörer besitzt. Auch eine gute Internetverbindung ist für das Streaming vonnöten - die Übertragungsraten von High Resolution Music sind mit bis zu 9.216 kbit/s bis zu 30 Mal höher als bei einer Übertragungsrate von 320 kbit/s, die Spotify momentan nutzt.

➤ Mehr lesen: Was Musikstreaming in HiFi-Qualität bringt

Spotify ist mit seinem Angebot eines HiFi-Abos spät dran. Bei Diensten wie Apple Music, Amazon Music und Tidal kann man bereits verlustfreie Musik genießen. Apple und Amazon haben High-Res-Titel sogar in ihrem Standard-Abo integriert.