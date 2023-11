Fachleute warnen: 2023 wird wärmstes Jahr seit Beginn der Aufzeichnungen

Die Dringlichkeit ehrgeiziger Klimamaßnahmen sei deswegen laut Expert*innen "noch nie so groß wie heute".

Der Copernicus Klimawandeldienst liefert – unter anderem im Auftrag der Europäischen Kommission – monatlich Klimadaten über die globalen Durchschnittstemperaturen an Land, in der Luft und in den Meeren.

Und neueste Auswertungen zeigen: Der Oktober 2023 war der wärmste Oktober seit Beginn der Aufzeichnungen – mit einer durchschnittlichen Oberflächentemperatur von 15,30 Grad Celsius, und damit 0,85 Grad Celsius über dem Oktober-Durchschnitt aus dem Zeitraum von 1991 bis 2020. Und 0,40 Grad Celsius über dem bisher wärmsten Oktober: im Jahr 2019.

➤ Mehr dazu: Weltraummediziner erklärt, ab wann Hitze gefährlich wird

Der Monat war auch insgesamt 1,7 Grad Celsius wärmer als der geschätzte Oktober-Durchschnitt für den Zeitraum zwischen 1850 und 1900, dem sogenannten vorindustriellen Referenzzeitraum.

Für das bisherige Kalenderjahr ist die globale Durchschnittstemperatur sogar die höchste seit Beginn der Aufzeichnungen: Sie liegt über ein Grad Celsius über dem vorindustriellen Durchschnitt und 0,10 Grad Celsius höher als der Zehnmonatsdurchschnitt für 2016, dem derzeit wärmsten Kalenderjahr seit Beginn der Aufzeichnungen.