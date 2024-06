Das SPEAK OUT Festival 2024 im Liveticker

A1-CEO Marcus Grausam appelliert, dass Politik und Unternehmen gemeinsam in der Verantwortung sind, Maßnahmen gegen die Klimakrise zu treffen. "Alleine die Unwetter der letzten Tage verursachte bei unserer Infrastruktur Schäden in Millionenhöhe", so Grausam. "Es ist daher sinnvoll, vorab etwas zu unternehmen, und nicht erst, wenn es bereits zu spät ist".