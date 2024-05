SPEAK OUT Festival: Ministerin Gewessler diskutiert über Verantwortung im Klimaschutz

Zu Gast sind Bundesministerin für Klimaschutz Leonore Gewessler, CEO Marcus Grausam von A1 Telekom Austria, Managing Director Alexander Svejkovsky des Austrian Institute of Technology und Katharina Rogenhofer , der einstigen Klimaaktivistin und aktuellen Vorständin von KONTEXT, Institut für Klimafragen .

Wer trägt die Verantwortung beim Klimaschutz ? Die Politik, die Wirtschaft, jede*r Einzelne, oder alle zusammen? Über diese Fragen diskutieren hochkarätige Gäste bei der Podiumsdiskussion "Klimaschutz: Wer trägt die Verantwortung?" beim SPEAK OUT Festival von futurezone und KURIER am 11. Juni 2024 im Wiener MuseumsQuartier.

Klimaschutzministerin Gewessler war auch 2023 beim SPEAK OUT Festival zu Gast.

Die Diskussion wird von Claudia Zettel, Chefredakteurin der futurezone, moderiert. Nach einer Podiumsdiskussion haben Zuhörer*innen die Möglichkeit, selbst ans Mikrofon zu treten und ihre Fragen loszuwerden.

Details zum SPEAK OUT Festival

Das SPEAK OUT Festival findet am Dienstag, 11. Juni im MuseumsQuartier in Wien statt. Das Festival beginnt um 11 Uhr, die Podiumsdiskussion ist für 12:15 Uhr auf der Arena21 Hauptbühne angesetzt. Weitere Informationen zum genauen Programm gibt es hier.

Tickets für das SPEAK OUT Festival kosten 20 Euro pro Person und können hier bezogen werden. Inkludiert sind spannende Workshops, inspirierende Impulstalks und Diskussionen rund um das Thema Nachhaltigkeit. Wer zwischendurch entspannen will, kann im Gaming Corner alte Videospiele zocken oder neue Games testen, bei denen sich wieder alles rund um das Thema Nachhaltigkeit geht.