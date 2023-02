Darauf sollte man beim Kauf von refurbished Handys achten

Nachhaltigkeit und niedrige Preise sind für viele ein Grund, gebrauchte Smartphones zu kaufen. Wir erklären, was dabei wichtig ist.

Gebraucht statt neu kaufen ist kein Geheimtipp mehr. Plattformen, die refurbished Smartphones verkaufen, also generalüberholte und aufbereitete Handys, werben mit zahlreichen Prüfschritten, Nachhaltigkeit und niedrigen Preisen.

Beim österreichischen Portal refurbed reichte es mit 2,6 Punkten nur für ein „befriedigend“. Von 5 bestellten Geräten konnte bei einem die Sprache nicht auf Deutsch gestellt werden, bei einem anderen waren keine Sicherheitsupdates möglich. Die futurezone erklärt, was beim Kauf wichtig ist.

Nicht zu alt

Auch bei gebrauchten Geräten sollte man auf das Alter achten. Nach maximal 5 Jahren gibt es bei den meisten Geräten keine Sicherheitsupdates mehr, für einige ist schon nach 3 Jahren Schluss.

Hat man sich entschieden, sollte man Preise vergleichen, denn die Ersparnis kann schwanken. Über Online-Portale wie idealo.at und geizhals.at findet man den günstigsten Neupreis. Für ein schwarzes iPhone 12 mit 64 GB bezahlt man neu 680 Euro, generalüberholt erhält man das schon ab 400 Euro.

Über Verkäufer informieren

Einige Portale sind nur Vermittler, andere die Händler. Vermittler stellen einen Kaufvertrag zwischen Händler*innen und Konsument*innen her. Das kann die Abwicklung schwieriger machen, erklärt Kirstin Grüblinger vom Konsumentenschutz der Arbeiterkammer Wien der futurezone.

Daher sollte man die Kontaktmöglichkeiten prüfen. Hat man im Nachhinein Fragen oder Reklamationen, sollte man problemlos den Kundenservice erreichen können. Auch sollte man nachlesen, ob man bei Reklamationen gratis zurücksenden kann oder die Kosten selbst tragen muss.

Gut oder ausgezeichnet?

Generalüberholte Handys werden in verschiedenen Zuständen verkauft. Man sollte sich daher auf der jeweiligen Shop-Seite informieren, was die Kategorien „gut“, „sehr gut“ oder „ausgezeichnet“ bedeuten, erklärt Grüblinger. Die Einstufung betrifft nur den optischen Zustand, also Kratzer auf dem Display, aber auch Pixelfehler.