Kräftiger Preisanstieg bei Smartphones, Ladegeräten und Smartwatches

Die weltweite Teuerung lässt die Preise in sämtlichen Sparten der Wirtschaft in die Höhe schnellen. Auch Elektrogeräte sind von der Rekordinflation betroffen, wie eine Preisanalyse von Geizhals nun im Detail zeigt.

Die Online-Vergleichsplattform stellte die Durchschnittspreise einzelner Produktkategorien aus dem Jahr 2022 jenen des Vorjahres gegenüber. Das Ergebnis: Elektrogeräte erfuhren massive Teuerungen. Einige Produkte sind allerdings günstiger geworden.

Handys und Smartwatches deutlich teurer

Massive Teuerungen erfuhren 2022 Autobatterien (28 Prozent) mobile Ladegeräte wie etwa Powerbanks (27 Prozent), sowie Smartwatches und Sportuhren (14 Prozent). Die Preise von Smartphones stiegen durchschnittlich um 13 Prozent. Schuld an den Steigerungen in diesen Kategorien seien laut Geizhals vor allem die gestiegenen Rohstoffpreise sowie etwaige Lieferengpässe. Es bestünde allerdings auch verstärkt Nachfrage nach leistungsfähigeren Modellen, was die Preise zusätzlich nach oben treibe.