Drei stellt "Mobilfunk-Abo wie Netflix" vor

Der Mobilfunkanbieter Drei hat am Montag ein neues Produkt vorgestellt, das für viele sicherlich überraschend gekommen ist: Es handelt sich dabei nicht etwa um einen neuen Mobilfunktarif oder eine Ankündigung zum Ausbau des Mobilfunknetzes, sondern um die Einführung eines digitalen Mobilfunk-Abos, ähnlich wie wir es von Netflix oder Spotify kennen.

Mit der App „up 3“ können sich zukünftige Drei-Kund*innen bequem vom Sofa aus mit ihrem neuen Smartphone im Drei-Netz registrieren und ein Mobilfunk-Abo per App abschließen, anstatt in einen Handyshop zu pilgern. „Wir haben die Pandemie genutzt, um uns anzusehen, welche Bedürfnisse Kund*innen in einer digitalen Welt erwarten, die wir aber noch nicht erfüllen“, erklärt Rudolf Schrefl, Drei-CEO im Pressegespräch. So sei das neue, digitale Produkt entstanden, mit dem man die Kund*innenbeziehung digitalisieren möchte.

Das ist im Abo enthalten

Doch wie geht das jetzt genau? „Das Mobilfunk-Abo funktioniert ohne Vertragsbindung, ohne Servicepauschale, ohne Aktivierungsentgelt und mit allen Bezahlmöglichkeiten, die State-of-the-Art sind“, erklärt Günter Lischka, der bei Drei den Privatkund*innen-Bereich leitet. Im Mobilfunk-Abo sind zum Start bis zu 300 Mbit/s Download und bis zu 100 Mbit/s Upload inkludiert, es gibt keine Daten- oder Sprachminuten-Limits und man surft im 5G-Netz von Drei. Ebenfalls inkludiert sind 30 GB EU-Roaming. Werden außerhalb der EU die inkludierten Einheiten überschritten, so wird die Verbindung automatisch unterbrochen. In diesem Fall können Zusatzpakete per App hinzugebucht werden.

Ab sofort können sich interessierte Kund*innen über die App „up 3“ einfach anmelden und durchs Anmelde-Menü klicken. Laut Drei sei die App „benutzerfreundlich“ und „haptisch nutzbar“ und man kann sein neues Mobilfunk-Abo „binnen 5 Minuten“ aktivieren.

So viel kostet das Abo

Zum Start kostet das Mobilfunk-Abo 25 Euro pro Monat, nach 6 Wochen wird es dann um 50 Euro pro Monat verfügbar sein. Es gilt vorerst für ein einzelnes Gerät pro Kund*in (das Smartphone), aber Drei denkt mit dem Modell bereits in die Zukunft: Künftig soll man etwa sein Tablet, seine Smartwatch, andere Wearables und IoT-Geräte mit demselben Abo nutzen können. Auf futurezone-Nachfrage heißt es, dass man „in Zukunft mit dem Mobilfunk-Abo die Nutzung des gesamten Ökosystems“ andenke, also auch das Tablet oder die Smart Watch im Abo enthalten sein könnte.