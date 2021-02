Drei erhöht Tarife und die Servicepauschale für Bestandskunden

Drei verschickte am Dienstagnachmittag E-Mails an Kunden, die wenig erfreuliche Nachrichten enthielten. Wie es der Konzern selbst ausdrückt, ist es „eine Information über eine nicht ausschließlich begünstigende Änderung der Vertragsbedingungen“.

Ab 1. März 2021 wird der Konzern die Tarife erhöhen. Beim Tarif GIGA SIM L steigt etwa das monatliche Grundentgelt von aktuell 15,74 auf 19 Euro. „Bei etwa einem Zehntel unserer Tarife, primär bei älteren, unlimitierten Internettarifen und Handy-Tarifen mit großen Datenmengen, haben wir die außergewöhnlichen aktuellen Entwicklungen noch nicht ausreichend berücksichtigt. Deshalb müssen wir bei diesen Tarifen die monatliche Grundgebühr per 1. März 2020 um durchschnittlich 6 bis 10 Cent pro Tag erhöhen“, heißt es seitens Drei auf futurezone-Anfrage.

Die Begründung

Als Grund für die Erhöhung nennt Drei den "rapide ansteigenden Bedarf an Internetleistung". "Neue Smartphone-Anwendungen, Streaming und Homeoffice haben unser Leben stark verändert. Dafür müssen wir gerüstet sein", sagt der Drei-Pressesprecher. In den kommenden 5 Jahren werden Investitionen in die Netze getätigt, so das Argument.

"Wir werden so viel wie noch nie in unser Netz investieren und werden in punkto Internet-Geschwindigkeit, Netzqualität und Netzabdeckung neue Maßstäbe setzen. Wir werden nicht nur die Ballungsräume des Landes mit neuester Technologie versorgen, sondern auch mehr als 700 der entlegensten Gemeinden – so viele, wie kein anderer Anbieter in Österreich", so die Pläne.

Erste Betroffene kommentieren die Preissteigerung von fast 10 Prozent des monatlichen Grundentgelts bereits auf Twitter mit „Zeit für einen Wechsel. Schade eigentlich.“