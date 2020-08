Drei: "Sind nicht automatisch Krisengewinner"

Neue Online-Gewohnheiten bleiben

Die durch die Corona-Krise veränderten Online-Gewohnheiten würden bleiben, sagte Trionow. So wies etwa die Internettelefonie, die zum Höhepunkt der Krise Zuwächse von bis zu 600 Prozent verzeichnete, auch im Juli noch ein Plus von fast 140 Prozent im Vergleich zum Vorjahr aus. Auch der Datenverbrauch durch Social-Media-Nutzung sei im Juli noch bei plus 135 Prozent gelegen. Das gelte auch für Messaging (plus 36 Prozent), Gaming (plus 30 Prozent) und Streaming (plus 15 Prozent).

Bei Geschäftskunden verzeichnete man während der Ausgangsbeschränkungen nach sicheren Zugängen und Cloud-Produkten. "Wir erwarten, dass der Trend zum Home Office anhält", sagte Trionow.

Drei verzichtete in den vergangenen Monaten auf Kurzarbeit wegen der Corona-Krise. Mitarbeiter aus geschlossenen Shops seien etwa im Kundenservice eingesetzt worden, sagte Trionow. Die Zahl der Beschäftigten sei mit 1.500 konstant geblieben.

5G-Ausbau wird forciert

Zurückgegangen sind die Investitionen. "Weil Bau- und Erweiterungsprojekte nicht so gut weiterverfolgt werden konnte", sagte Trionow. Der dadurch ins Stocken geratenen Ausbau von 5G-Antennen soll im 2. Halbjahr und im nächsten Jahr forciert werden. "Wir wollen bei 5G auf Track bleiben."

Die steigende Belastung der Netze durch die veränderten Nutzungsgewohnheiten sei nur mit 5G zu bewältigen, sagte Trionow. Die Netze hätten von einigen Kapazitätsengpässen abgesehen den Corona-Härtetest zwar gut bestanden. Das 4G-Netz sei jedoch am Limit, Lösung für die Probleme könne nur der schnelle Ausbau von 5G bringen.

140 5G-Sendeanlagen

Derzeit hat Drei 140 5G-Sendeanlagen in Betrieb, der Großteil davon in Wien, Graz, Wörgl und Linz. In der oberösterreichischen Landeshauptstadt könne man beinahe eine flächendeckende Versorgung unter freiem Himmel vorweisen, sagte Trionow.

Für den weiteren Ausbau sei eine verstärkte Zusammenarbeit zwischen der öffentlichen Hand und den Betreibern, aber auch zwischen den Betreibern untereinander notwendig, mahnte der Drei-CEO. Neben Förderungen der Nachfrage, etwa durch Mehrwertssteuersenkungen, hofft Trionow auch auf bessere Rahmenbedingungen durch die Neuformulierung des Telekommunikationsgesetzes, um Investitionen und Kooperationen zu stimulieren.

Kooperation der öffentlichen Stellen wünscht sich Trionow auch beim Ausräumen von gesundheitlichen Bedenken gegen den neuen Mobilfunkstandard. Die Ängste müssten adressiert werden, sagte der Drei-CEO: "Es ist sicher, 5G auszubauen und zu nutzen."