Vor einem halben Jahr erhöhte Amazon die Preise des Prime-Abos. Erst kürzlich wurde der Mindestbestellwert für den Gratisversand angehoben. Jetzt folgt eine weitere Preisanpassung, diesmal beim Musik-Streaming-Dienst Music Unlimited.

Music Unlimited ist Amazons Gegenstück zu Apple Music und Spotify. Es werden 100 Millionen Songs in CD-Qualität geboten, sowie 7 Millionen in „UltraHD-Qualität“, davon einige in Hi-Res-Audio. Auch Lieder in Dolby Atmos und 360 Reality Audio sind in der Musikdatenbank.

Wer das künftig nutzen will, muss jetzt etwas mehr bezahlen. Hier sind die neuen Preise:

Einzelmitgliedschaft: 10,99 Euro pro Monat (statt 9,99 Euro)

Studentenmitgliedschaft: 5,99 Euro pro Monat (statt 4,99 Euro)

Familienmitgliedschaft: 16,99 Euro pro Monat (statt 14,99 Euro)

Jahres-Familienmitgliedschaft: 169 Euro (statt 149 Euro)

Die Preiserhöhung argumentiert Amazon auf seiner Website, um „Service in der üblichen Qualität anbieten zu können“. Die Preiserhöhungen gelten ab sofort und werden für Kund*innen auf der nächsten Rechnung sichtbar. Nicht betroffen sind noch laufende Aktionen, wie etwa befristete Rabattangebote, die Kund*innen vor der Preiserhöhung in Anspruch genommen haben.

2 weitere Music-Dienste

Zusätzlich zu den Music-Unlimited-Angeboten, gibt es noch 2 weitere Music-Services. Amazon Music Free kann kostenlos genutzt werden. Hier gibt es aber Werbung, nur eine reduzierte Auswahl an Songs und keine HD-Qualität.

Amazon Music Prime ist ohne Aufpreis in der Prime-Mitgliedschaft enthalten. Hier hat man Zugriff auf die gesamte 100 Millionen Songs, aber nicht in HD-Qualität. Es gibt zwar keine Werbung, dafür aber andere Einschränkung. Nur bestimmte „All-Access-Playlists“ können uneingeschränkt genutzt werden. Will man gezielt ein Album oder Songs außerhalb der Playlists abspielen, können irgendwelche anderen Songs davor kommen. Diese kann man nur 6x pro Stunde überspringen, um das eigentlich gewünschte Lied zu hören. Danach wird man aufgefordert, das kostenpflichtige Music Unlimited zu abonnieren.