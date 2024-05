Drei-CEO: Netflix und Google bei Klimaschutz in die Pflicht nehmen

Klimaschutz und Nachhaltigkeit sind Themen, denen sich heute auch jedes Unternehmen stellen muss. Welche Rolle dabei die Firmenkultur, technologischer Fortschritt und politische Rahmenbedingungen spielen, darüber spricht Drei -CEO Rudolf Schrefl im futurezone-Interview. Beim Netzbetreiber hat man sich konkrete Ziele für die kommenden Jahre gesetzt und baut auch auf technologischen Fortschritt.

futurezone: Welchen Stellenwert haben die Themen Klimaschutz und Nachhaltigkeit heute bei Drei als Unternehmen?

Rudolf Schrefl: Diese Themen sind relevanter und relevanter geworden. Das hat mehrere Gründe. Einer ist sicher eher persönlich, denn viele Mitarbeiter*innen haben auch Kinder. Insofern ist es allen im Unternehmen immer schon ein wichtiges Anliegen gewesen. Das Schöne bei uns ist, dass Klimaschutz nichts ist, das irgendwie von oben verordnet wird, sondern etwas, das auf unglaublich breiten Beinen steht. Da gibt es auch viele Eigeninitiativen, die von Kolleginnen und Kollegen initiiert werden. Der andere Aspekt ist, wie Unternehmen heute auf Finanzmärkten beurteilt werden. Da spielt Nachhaltigkeit bei Investitionen natürlich auch zunehmend eine Rolle. Auch Ratings von Rating-Agenturen sind davon mittlerweile stark beeinflusst.

Wie kann man denn als Mobilfunker hier konkrete Schritte setzen?

Ich glaube, dass für ein Telekommunikationsunternehmen die Hebel durchaus groß sind. Wir haben die Möglichkeit, mit unseren Dienstleistungen und Digitalisierungsmöglichkeiten, was unsere Kernleistung betrifft, also die Netzabdeckung, mitzuwirken. Die 5G-Abdeckung in Österreich ist heute bereits sehr gut und verursacht weniger CO2 als die Standards davor, da 5G wesentlich effizienter ist.

Allerdings wissen wir auch, dass Internet, Streaming, etc. auch starke Ressourcenfresser und CO2-Verursacher sind.

Nehmen wir nur einmal eine Situation wie jetzt hier im Videocall (Anm.: das Interview wird per Microsoft Teams geführt). Auch wenn er eine ganze Stunde dauert, verursacht er ca.100 Gramm CO2. Wenn Sie mit dem Auto zu so einem Termin fahren würden, würden Sie pro Kilometer schon rund 150 Gramm verbrauchen. Und wenn man sich vorstellt, man hätte einen Auslandstermin, da ginge es gleich um ein Vielfaches. Also ja, Internet verursacht auch Emissionen, aber die Korrelation ist eine andere.

Wahrscheinlich ist es aber nicht damit getan, zu sagen, etwas anderes verursacht noch mehr CO2?

Natürlich können wir trotzdem immer noch mehr machen. Es ist ein Weg der kleinen Schritte, auch mit neuen Technologien, den wir gehen. Wir sind, und das soll gar keine Schuldzuweisung sein, hier natürlich auch immer ein bisschen von der Regulierung gebremst. Wir könnten im Netz beispielsweise noch mehr Energie einsparen, wenn man Basisstationen, wo gerade niemand in der Zelle eingebucht ist, in Tiefschlaf versetzt. Das würde dann halt ein paar Minuten beim Hochfahren brauchen, wenn wieder jemand in die Zelle hineinkommt. Und hier hindern uns eben auch die Frequenzversorgungsverpflichtungen. Parallel kann man auch noch mehr Standorte als Betreiber gemeinsam nutzen, die Stromversorgung ständig weiterentwickeln, etwa mit Solaranlagen, Windenergie, usw. Wir suchen ständig nach Alternativen.

Weil das Stichwort Regulierung bereits gefallen ist: Sind Sie zufrieden mit dem Austausch und der Gesprächsbasis zwischen Politik und Wirtschaft?

Grundsätzlich sind wir mit dem Dialog der vergangenen Jahren schon zufrieden. Wir hatten bei den großen Themen schon immer wieder die Möglichkeit, gehört zu werden. Was wir als Branche kommuniziert haben, ist auch in Regelungen eingeflossen. Wir haben einen konsensualen Austausch mit dem Regulator, wo es auch um Fragen geht wie - “Wie können wir es bei Regulierungsphasen mitnehmen, dass man auch die Vorteile technologischen Fortschritts nutzen kann?”. Wichtig ist für uns, dass wir Investitionssicherheit haben, dass sich Regeln, wenn sie sich ändern, nach vorne ändern und mit der Zeit gehen.

Bei wem sehen Sie denn die Verantwortung in Klimaschutzfragen? Bei der Politik, in der Wirtschaft oder liegt sie einfach bei jede*r einzelnen?

Ich glaube grundsätzlich, dass es ein “joint effort” sein muss. Denn es wird nicht nur die eine große Lösung geben. Ich bin zutiefst davon überzeugt, dass wir mit den technologischen Mitteln und der voranschreitenden Digitalisierung, KI und Big Data, usw. große Herausforderungen in den kommenden Jahren bewältigen werden können. Da ist die Politik gefordert, die Wirtschaft, aber eben auch die Bevölkerung.

Welche Verantwortung sehen Sie konkret bei Unternehmen wie Drei?

Wir haben einen großen Beitrag zu leisten, wir haben über 4 Millionen Menschen bei uns im Netz, knapp eine Milliarde Umsatz im letzten Jahr und 1.600 Mitarbeiter*innen. Wir können also schon einen nennenswerten Impact haben. Das ist auch in unseren Investitionsplänen abgebildet. Wir sehen natürlich, wie unsere Dienstleistungen von Konsumentenseite angenommen werden. Es fehlt vielleicht noch, dass sogenannte Over-the-Top-Player wie Netflix, Amazon, Google oder Meta auch ihre Verantwortung wahrnehmen und schauen, was sie im Kontext des Datenkonsum-Vermeidens bei Video-Inhalten tun können.

Was genau meinen Sie damit?

Man könnte zum Beispiel beim Streaming darauf achten, dass wenn wir gewisse Mindeststandards einführen, dass pro geschauter Stunde oder Minute bestimmte Datenmengen nicht überschritten werden. Ich verweise hier auch auf die Fair-Share-Diskussion, die in Europa wieder heftig geführt wird: Dass auch die, die die großen Verursacher von Datenmengen sind, einen Beitrag leisten sollten - dass Investitionen, die getätigt werden müssen, auch entsprechend zurückverdient werden können. Im Kontext der Nachhaltigkeit wäre es wohl besser, dass so große Unternehmen auch entsprechend motiviert werden, z.B. mit Streaming-Codecs darauf zu achten, dass so wenig Daten wie möglich bei ihren Services konsumiert werden. In der nötigen Qualität natürlich.

