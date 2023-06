"Klimakiller" Netflix: So kann Streaming nachhaltiger werden

Anbieter wie Netflix, YouTube oder Amazon Prime fressen viel Strom. Ein Kärntner Unternehmen sieht Sparpotenzial.

Statt Satelliten- oder Kabelfernsehen zu schauen, streamen wir immer häufiger über das Internet. Rund 3 Viertel des weltweiten Datenverkehrs entfällt auf Videostreaming. Das frisst Strom. Rechenzentren müssen betrieben, Server gekühlt werden. „Klimakiller“, wie in Schlagzeilen oft behauptet wird, sind Netflix und Co deswegen aber nicht. Global betrachtet wird der digitale Anteil an den Treibhausgasemissionen auf etwa 2 bis 4 Prozent geschätzt. Zum Vergleich: Der Anteil des Straßenverkehrs liegt bei rund 18 Prozent. Die Emissionskurve des IT-Sektors weist allerdings steil nach oben. Im Jahr 2025 könnte der Datenverkehr Prognosen zufolge bereits für 8 Prozent der globalen Emissionen verantwortlich sein. ➤ Mehr lesen: So klimaschädlich ist das Internet Verbrauch dingfest machen Das geht auch nachhaltiger, meint Bitmovin. Die Kärntner IT-Firma stellt die Technologie für zahlreiche große Streaming-Plattformen bereit, darunter etwa die der BBC. Gemeinsam mit der Alpen-Adria Universität Klagenfurt will sie den CO2-Fußabdruck von Streaming mit dem Forschungsprojekt „GAIA“ reduzieren. „In erster Linie geht es darum, die Dinge berechenbar zu machen“, erklärt Christian Timmerer, Professor für Informationstechnik an der Universität Klagenfurt. Denn der Energieverbrauch von der Videoproduktion bis hin zu den Endkund*innen könne in der Regel nur schwer in exakte Zahlen gegossen werden. Künftig wäre es etwa wünschenswert, Cloudprovidern den Stromverbrauch in Echtzeit anzeigen zu können.

Komplizierte Berechnung Toggle Infobox Der CO2-Fußabdruck von Videostreaming lässt sich nur schwer messen. Denn dabei spielen viele Faktoren eine Rolle - das Endgerät, die Auflösung, uvm. Anhand von Beispielszenarien lassen sich allerdings grobe Berechnungen anstellen, die aber wiederum stark voneinander abweichen können. Wer eine Stunde Netflix schaut, verbraucht laut der internationalen Energie-Agentur im Schnitt so viel CO2 wie ein Auto auf 200 Meter. Laut dem deutschen Borderstep Institut verursacht eine Stunde Videostreaming in Full-HD-Auflösung so viel CO2 wie ein Kleinwagen bei einem Kilometer Autofahrt.

50 Prozent Sparpotenzial Verbesserungspotenzial gibt es vor allem bei der Verarbeitung von Videos. „Es geht darum, optimal zu kodieren, die Videos noch kleiner zu machen“, sagt Timmerer. Laut Bitmovin-CEO Stefan Lederer komme es hier vor allem darauf an, „bessere Kodierverfahren zu entwickeln, die auf Inhalte zugeschnitten sind“. Ein Zeichentrickfilm sei in Sachen Datenmengen nicht gleich Actionfilm. Hier könne man ansetzen, um die zu transportierenden Datenmengen geringer zu machen. Denn „[j]e weniger Daten ich habe, desto weniger transportiere ich über das Netzwerk“, so Timmerer. Und je weniger über das Netzwerk transportiert wird, desto geringer ist auch der Stromverbrauch. Bei der Übertragung ließen sich laut Lederer bis zu 50 Prozent einsparen. “Wenn wir diesen Teil des Internetverkehrs optimieren können, dann brauche ich weniger Infrastruktur in Zukunft. Video wird weiterwachsen, ich kann nicht unendlich Infrastruktur bauen“, so Lederer. Wichtig sei es auch, künftig „in Datenzentren zu kodieren, in denen die Energie grün ist und wo ich einen geringeren CO2-Fußabdruck habe“. Vor allem Nordeuropa sei hier laut dem CEO als Standort attraktiv, da hier mehr erneuerbare Energien zum Einsatz kämen. ➤ Mehr lesen: Wie viel Energie verschlingt ChatGPT?

„Es ist wichtig, die Nutzer in die Pflicht zu nehmen und sie über den Energieverbrauch zu informieren“ Christian Timmerer | Über nachhaltiges Streaming