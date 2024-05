Diskussion: SPEAK OUT Festival thematisiert Nachhaltigkeit von Geräten

Jedes Jahr ein neues Smartphone: Das ist zumindest für die großen Gerätehersteller die eiserne Regel. Doch braucht es überhaupt jedes Jahr ein neues Spitzenmodell? Nicht nur Konsument*innen entdecken Refurbished-Geräte für sich, auch immer mehr Unternehmen setzen auf überarbeitete Gebrauchtware statt neue Geräte.

Dabei entsteht ein Spannungsfeld, über das bei der Podiumsdiskussion "Zwischen Hochglanz und Refurbished: Muss es immer ein neues Gerät sein? " - powered by Magenta beim SPEAK OUT Festival von futurezone und KURIER am 11. Juni 2024 im Wiener MuseumsQuartier gesprochen wird.