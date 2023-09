WhatsApp-Nachrichten gehen bald auch an Signal, Telegram und Co.

Erst vor wenigen Tagen hat die EU mit einem neuen Vorstoß aufhorchen lassen: Die Kommission hat nämlich 6 bekannte Tech-Riesen als sogenannte Gatekeeper definiert, für die in Zukunft schärfere Regeln gelten sollen.

Unter anderem gehört dazu, dass große Messenger-Dienste für bisher nicht kompatible Rivalen geöffnet werden müssen. Dazu zählt natürlich auch WhatsApp vom Meta-Konzern. Die angekündigten Regeln sollen bereits in 6 Monaten greifen.

So wie es derzeit aussieht, könnte WhatsApp der EU-Gesetzesverschärfung zuvorkommen. In einer Beta-Version der Messenger-App wurde nämlich eine neue Menü-Rubrik entdeckt, die die Bezeichnung "Third-party chats" trägt - also Konversationen über externe Messenger-Anwendungen.