Neues Design macht WhatsApp übersichtlicher

Facebook-Mutter Meta plant eine Generalüberholung bei WhatsApp. Das Design des Messengers soll sich grundlegend ändern, wie eine Beta-Version vorab zeigt. Auf manchen Android-Smartphones wurden bereits einige Design-Änderungen vorgenommen.

So wanderte die Menüleiste bei einigen Testnutzer*innen bereits nach unten. Der "Neue Nachricht"-Button ist nicht mehr rund, sondern viereckig mit abgerundeten Kanten. Wie ein neuer Screenshot von WABetainfo zeigt, stehen noch weitere Änderungen an. Wann diese an die Nutzer*innen ausgespielt werden, ist noch nicht bekannt.

Unterhaltungen können gefiltert werden

Der Kopfbereich der App wird im neuen Design etwa nicht mehr in Grün, sondern in Weiß dargestellt. Der Schnellzugriff für die Kamera und das Lupensymbol für die Suche bleiben erhalten. Daneben soll sich in Zukunft euer WhatsApp-Profilbild finden. Darunter finden sich längliche, abgerundete Buttons, mit denen Nutzer*innen ihre Unterhaltungen filtern können. Zur Auswahl stehen "alle Nachrichten", "ungelesene Nachrichten", "persönliche" Chats und "geschäftliche" Chats.