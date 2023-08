Gruppenanrufe mit WhatsApp jetzt auch am Mac

Meta hat Anfang des Jahres für Windows-Desktop-PCs Gruppenanrufe ermöglicht. Nun zieht man auch beim Mac nach und führt eine entsprechende Funktion in der WhatsApp-App für Mac nach.



Bei Videoanrufen können bis zu 8 Personen an einem Anruf teilnehmen, bei Sprachanrufen bis zu 32 Personen. Es lässt sich über die Desktop-App auch an einem Gruppenanruf teilnehmen, der bereits begonnen hat.



Die WhatsApp-App für Mac hat außerdem ein neues Design bekommen. Obendrein noch eine weitere, praktische Funktion: Dateien lassen sich jetzt per Drag-and-Drop im Chat teilen.

