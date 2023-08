WhatsApp bekommt Gruppen-Sprachchats

Alle Mitglieder der Gruppe erhalten daraufhin eine lautlose Push-Benachrichtigung , die darüber informiert, dass in jener Gruppe nun ein Gruppen-Sprachchat stattfindet. Mit einem Antippen der "Beitreten"-Schaltfläche kann man an dem allgemeinen Geplauder teilnehmen.

End-to-End-Verschlüsselung

Will keines der Gruppenmitglieder gerade sprechen, bleibt der Gruppen-Sprachchat eine Stunde lang geöffnet, bevor er sich selbstständig wieder schließt. Ansonsten beendet die- oder derjenige den Gruppen-Sprachchat, die oder der ihn gestartet hat. Genau wie Textnachrichten oder Sprachchats in Konversationen mit einzelnen WhatsApp-Nutzer*innen, sind die neuen Gruppen-Sprachchats end-to-end-verschlüsselt.

Maximal 32 Teilnehmer*innen

"Voice Chat" ist laut ersten Erfahrungen nicht in jeder Gruppe verfügbar. An einem Gruppen-Sprachchat können anscheinend maximal 32 Mitglieder teilnehmen. Wie The Verge berichtet, bieten andere Dienste wie Telegram, Discord, Slack oder der Facebook Messenger bereits ähnliche Funktionen an.