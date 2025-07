WeTransfer nutzt bald eure Dateien, um damit seine KI zu trainieren

Der Filesharing-Dienst WeTransfer reiht sich nun in die lange Liste an Unternehmen ein, die die Dateien ihrer Nutzerinnen und Nutzer zum KI-Training nutzen wollen. Mit dem Service kann man kostenlos bis zu 2 GB an Daten per E-Mail oder Link teilen, die dann bis zu 3 Tage lang zum Download bereitstehen. In der Bezahlversion sind längere Zeiträume und größere Dateimengen möglich.

Ende Juni hat das niederländische Unternehmen seine Nutzungsbedingungen geändert, um Fotos, Videos und alles andere, was dort hochgeladen wird, zur Verbesserung von Machine-Learning-Modellen einsetzen zu können. Für bestehende Nutzerinnen und Nutzer tritt die Regelung am 8. August in Kraft, für neue gilt sie ab sofort. In Österreich hat WeTransfer nach Angaben von Internet World Austria 680.000 monatliche Unique User.

Unbefristete weltweite Lizenz für Machine Learning

Im Rahmen der neuen Bedingungen räumen Nutzerinnen und Nutzern dem Filesharing-Dienst eine „unbefristete, weltweite, nicht-exklusive, gebührenfreie, übertragbare und unterlizenzierbare Lizenz“ ein, hochgeladene Inhalte für eine Liste an Zwecken zu nutzen. WeTransfer darf die Dateien seiner Nutzerinnen und Nutzer dann u. a. weiterverarbeiten, verändern und der Öffentlichkeit kommunizieren.

Auf Social Media sorgte die Änderung für viel Unmut und Kritik. Es sind viele Aufrufe zu lesen, die Plattform zu verlassen.