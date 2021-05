Die besten Apps um Dateien vom Smartphone zu teilen

Auch im Jahr 2021 ist der Austausch von Dateien zwischen mehreren Geräten bzw. Empfänger*innen nicht immer ganz einfach. Während wohl die meisten Menschen zumindest mit dem Umgang von E-Mail oder Cloud-Diensten vertraut sind, kommen diese auch mit Einschränkungen. Der Versand per E-Mail scheitert oft am Limit der Dateigröße.

Airdroid

Wenn es um den einfachen Dateiaustausch geht, gehört Airdroid zu einer der beliebtesten Anwendungen auf dem Markt. Die App hat sich auf den schnellen und unkomplizierten Austausch von Dateien aller Art spezialisiert. Vom einfachen GIF bis zum umfangreichen ZIP-Archiv kann mit Airdroid alles ausgetauscht werden. Selbst APKs zur schnellen Installation können quasi mit einem Finger-Tippen übertragen und installiert werden. In der kostenlosen Variante agiert Airdroid direkt über das lokale Netzwerk oder über Bluetooth, wenn ersteres nicht vorhanden ist.

Möglich werden so laut Angaben der Entwickler Transfers mit bis zu 20 MBit/s. Befinden wir uns also im selben WLAN oder sind per Bluetooth verbunden, kann der Austausch direkt beginnen. Die App zeigt uns dafür eine Ordnerstruktur an, aus der heraus wir unsere gewünschten Files versenden können. Dafür müssen wir lediglich die gewünschten Dateien auswählen und dann in die Liste der verfügbaren Geräte gehen. Dort zeigt uns Airdroid sämtliche zum Austausch bereiten Geräte an.

Während iOS-Nutzer hier lange relativ eingeschränkt waren, können auch diese mittlerweile dank umfangreicherem Dateimanagement Dateien abseits von Fotos und Videos übertragen. Dank Anwendungen für Windows und macOS sowie einer Web-Browser-Applikation gibt es in Sachen Geräte kaum Beschränkungen. Sofern wir die URL des Airdroid-Gegenübers in einem Browser eingeben können, können hier auch die Daten gesendet bzw. empfangen werden.

Airdroid ist kostenlos für iOS und Android erhältlich.