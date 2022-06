VW-Chef will "schwächelndes" Tesla bis 2025 überholen

Volkswagen-CEO Herbert Diess spricht schon lange davon, dass sein Unternehmen Konkurrent Tesla in Sachen Elektroautos bald hinter sich lassen könnte. Wie die Financial Times berichtet (Paywall), hat Diess nun diese Einschätzung gegenüber seinen Mitarbeiter*innen abermals bekräftigt.

Laut dem Bericht hat Diess seinen Angestellten in einer Ansprache mitgeteilt, VW werde bis 2025 zum führenden E-Auto-Hersteller aufsteigen. "Wir müssen diese Chance ergreifen und schnell aufholen“, lautete der Appell des VW-Chefs. Er relativierte allerdings seine Einschätzung: Das Rennen zwischen VW und Tesla werde „sehr knapp“, so Diess zu seiner Belegschaft.

VW kämpft mit Produktionsstau

Trotz der großen Töne hat Volkswagen erheblichen Aufholbedarf beim Absatz von Elektroautos, wie die jüngsten Zahlen zeigen. Der deutsche Autohersteller verkaufte im 1. Quartal 2022 insgesamt etwas weniger als 100.000 Elektroautos (die futurezone berichtete). Tesla konnte im selben Zeitraum 310.000 Elektroautos absetzen. Auch prozentuell kommt VW nicht an den Spitzenreiter heran: Es steigerte seine Verkäufe um 65, Tesla um 67 Prozent.

Hinzu kommt, dass für das Jahr 2022 alle E-Autos des VW-Konzerns für Europa und die USA ausverkauft sind. Wer sich also demnächst ein Elektroauto von Audi, Volkswagen, Porsche oder Cupra zulegen möchte, der muss mindestens bis 2023 warten. Grund dafür ist ein Produktionsstau, ausgelöst unter anderem durch den weltweiten Chipmangel und die Lockdowns in chinesischen Fertigungsanlagen.

Diess: Gigafactorys sind Belastung für Musk

Tesla hat mit ähnlichen Problemen zu kämpfen. Außerdem sind die neuen Gigafactorys, die Tesla in Deutschland und den USA bauen ließ, derzeit noch ein Verlustgeschäft. Laut Angaben von CEO Elon Musk verzeichnet sein Unternehmen mit der Produktion in den Factorys derzeit noch Defizite in Milliardenhöhe.

Auf diese Schwachstelle bezog sich laut der Financial Times auch Diess: Tesla würde „schwächeln“, sagt er. Denn Elon koste die Vergrößerung seiner Produktion zu viel Kraft.