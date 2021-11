Kritik an VW-Chef: Er redet zu viel über Tesla

"Was kommt als Nächstes? Empfehlen Sie vielleicht direkt den Kauf eines Teslas?", sagte Cavallo in Richtung Diess. Schon in der Vergangenheit war der Konzernchef aufgefallen, weil er die Nähe von Tesla-CEO Elon Musk sucht und VW ständig mit dem US-Autohersteller vergleicht.

"Alte Erfolge zählen nicht mehr"

Aber der Volkswagen-Chef konterte der Betriebsrätin: "Wir bekommen neue Wettbewerber: Apple, Google oder Foxconn. Sie wollen uns Marktanteile abnehmen Alte Erfolge zählen nicht mehr in der neuen Autowelt", heißt es im Redeprotokoll, das dem Finanzmagazin vorliegt.

Was Diess zunehmend nervös macht, ist das neue Tesla-Werk in der Nähe von Berlin. Tesla baue ein Auto in nur 10 Stunden. In Zwickau, wo VW seine Elektromodelle produziert, liege man bei über 30 Stunden. Im Jahr 2022 wolle man diese Zeit auf 20 Stunden reduzieren.