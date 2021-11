Streit bei VW eskaliert: Konzernchef Diess vor dem Aus

04.11.2021

Die Zukunft von VW-Chef Herbert Diess steht auf der Kippe. Es geht um den Konzernumbau in Richtung Elektromobilität.

Der Machtkampf mit dem Betriebsrat um den von Volkswagen-Chef Herbert Diess vorangetriebenen Umbau des deutschen Autokonzerns spitzt sich offenbar zu. Wie die Nachrichtenagentur Reuters am Mittwoch aus Unternehmenskreisen erfuhr, soll sich der Vermittlungsausschuss des Aufsichtsrats mit der Zukunft des Konzernchefs befassen. "Das ist Thema im Vermittlungsschuss", sagte eine mit den Beratungen befasste Person am Mittwoch. Zwei weitere Eingeweihte bestätigten dies. Das "Handelsblatt" berichtete, die Arbeitnehmer*innen im Aufsichtsrat hätten Diess am vergangenen Mittwoch das Vertrauen entzogen. Aus dem Umfeld des Aufsichtsrats hieß es, es werde eine Einigung gesucht: "Derzeit werden konstruktive und vertrauliche Gespräche geführt." Etwaige Ergebnisse würden zu gegebener Zeit mitgeteilt. Die Porsche SE, über die die Familien Porsche und Piech die Mehrheit an dem Wolfsburger Konzern halten, wollte sich nicht äußern. An der Börse kommt der Streit nicht gut an. Die Aktie von Volkswagen ist in den vergangenen Stunden unter Druck geraten und hat mehrere Prozentpunkte verloren.

© Screenshot / CNBC

Kern des Streits ist nach Angaben aus Konzernkreisen das von Diess geforderte Tempo beim Umbau des Wolfsburger Mehrmarken-Imperiums. Zuletzt hatte der 63-Jährige durch Äußerungen für Unruhe gesorgt, es stünden bis zu 30.000 Arbeitsplätze auf der Kippe, sollte der Umbau nicht schnell genug gelingen. Das wäre jede vierte Stelle in Deutschland. Diess will, dass sich VW stärker am US-Elektroautobauer Tesla misst, der Autos in sehr viel kürzerer Zeit bauen kann als Volkswagen. Zu wenige Fahrzeuge produziert Im Fokus steht dabei das Wolfsburger Stammwerk, das um seine Auslastung bangt. Die weltweit größte zusammenhängende Fabrik der Hauptmarke VW steht wegen der durch den Mangel an Bauteilen erzwungenen Produktionsunterbrechungen massiv unter Druck. Im vergangenen Jahr waren in Wolfsburg erstmals seit über 60 Jahren weniger als eine halbe Million Autos der Modelle Golf, Tiguan, Touran und Tarraco gebaut worden. 2021 könnten es noch weniger werden. Ein Insider hatte Reuters unlängst gesagt, in der Wolfsburger Fabrik seien in den ersten neun Monaten gerade einmal etwas mehr als 300.000 Fahrzeuge von den Bändern gerollt. Es müsse schon ein Wunder geschehen, wenn das Vorjahresniveau bis zum Jahresende erreicht werden solle.