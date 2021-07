Riesen-Segler soll Schiffsverkehr umweltfreundlicher machen

7000 Autos an Bord

Das Schiffskonzept beschreibt einen 200 Meter langen und 40 Meter breiten Frachter, der bis zu 7000 Fahrzeuge laden kann. Weil die nicht per Kran verladen werden, sondern über eine riesige Rampe wie in einem Parkhaus ein- und ausfahren, spricht man von einem Ro-Ro-Schiff (Roll on, Roll off). Angetrieben wird es durch fünf gigantische Segel, die vom Oberdeck aus wie Teleskope auf bis zu 80 Meter Höhe ausgefahren werden können.

Kooperation mit Forschungspartnern

"Seit ungefähr 2004 denken wir darüber nach, wie wir die Vision eines weitgehend abgasfreien Schiffes umsetzen können", erklärt Per Tunell vom schwedischen Schiffsdesignunternehmen Wallenius Marine der futurezone. "Wir sind zu dem Schluss gekommen, dass wir die vorhandene Energie rund um das Schiff nutzen müssen." Solarzellen würden nicht genug Energie liefern, die Kraft der Wellen wäre schwierig umzuwandeln, Flugdrachen (Kites) wären zu klein - daher musste es ein Segelschiff werden.

Wallenius Marine tat sich mit dem Forschungsinstitut SSPA und der Technik-Uni KTH zusammen, um ein Segelfrachtschiff von Grund auf neu zu entwickeln. 2019 wurde ein Forschungsprojekt gestartet, das auch vom schwedischen Verkehrsministerium gefördert wird. Dass es unbedingt ein Ro-Ro werden sollte, liegt an Firmenmutter Wallenius Lines, die auf diese Art von Transportmitteln spezialisiert ist. Der Schiffstyp sei aber auch vorteilhaft, weil er ein freies Oberdeck habe.