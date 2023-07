China nimmt E-Frachtschiff mit riesigem Wechselakku in Betrieb

Der chinesische Konzern Cosco hat seinen ersten vollelektrischen Frachter in Betrieb genommen. Das Containerschiff mit der Nummer N997 ist ab sofort auf dem Jangtse-Fluss unterwegs, wie der Hersteller kürzlich ankündigte .

Leistungsfähigster Akku auf See

Berichten zufolge beherbergt das Schiff den leistungsfähigsten Akku, der jemals auf einem Schiff montiert wurde. Das Akkusystem bestehe aus 36 austauschbaren Batterien in Containern, die entlang der über 900 Kilometer langen Route ausgewechselt werden. An den jeweiligen Zwischenstopps werden sie wieder aufgeladen und sind dann bereit für den nächsten Trip des Schiffes.

Außerdem verfüge das elektrische Containerschiff über ein intelligentes Steuerungssystem, heißt es. Das System sei in der Lage, den Energieverbrauch passgenau auf den Bedarf des Schiffes abzustimmen. Die Geschwindigkeit werde entsprechend der Ankunftszeit, des Wasserdurchflusses, sowie der verbleibenden Batteriekapazität gewählt. Dies soll für maximale Effizienz sorgen.

Zweites Schiff in Bau

N997 wurde am 26. Juli in einer Werft in Yangzhou, einer Stadt im Osten Chinas, zu Wasser gelassen. Die Montage im Trockendock begann im März 2023.

Ein zweites Schiff derselben Klasse soll N997 folgen. Die Arbeiten an N998 begannen im Mai, es soll von Shanghai Pan Asia Shipping, einer Tochtergesellschaft von COSCO, auf dem Jangtse von Shanghai nach Wuhan eingesetzt werden.

