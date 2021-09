Spektakuläres neues Bild der Galaxie Centaurus A

Centaurus A ist eine der Galaxien, die Astronom*innen besonders gerne beobachten. Das hat mehrere Gründe.

Mit 12 Millionen Lichtjahren Entfernung gehört sie zu den besonders nahen Nachbargalaxien, die ein supermassereiches Schwarzes Loch in ihrem Zentrum haben. Außerdem ist sie eine „ungewöhnliche Galaxie“ (Peculiar Galaxy). Je nach Art der Einstufung gehören nur 5 bis 10 Prozent aller bekannten Galaxien dieser Kategorie an. Das sind Galaxien mit ungewöhnlichen Formen, die sich nicht in die Kategorien der anderen bekannten Galaxien einordnen lassen.

Das neue Bild wurde mit der Dark Energy Camera DECam aufgenommen. Es zeigt Centaurus A mit besonders vielen Details. Auf der Website des NOIRLab kann man das Bild in voller Größe herunterladen.