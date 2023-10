Cyber-Mobbing: Warum digitale Zivilcourage wichtig ist

An bedrohlichen Inhalten kommen Kinder im Internet nicht vorbei. Erfahrungen mit digitaler Gewalt machen Heranwachsende oft schon lange vor der Pubertät. "In den Köpfen von Müttern und Vätern gibt es die Idee, dass es im Internet erst ab einem gewissen Alter riskant wird. Nach dem Motto: Wenn die Kleinen nur bunte Spiele spielen, kann ja nichts passieren", sagt Ulrike Zartler. "Eine Fehleinschätzung", wie die Familiensoziologin hinzufügt.

Digitale Gewalt ist ein omnipräsentes Problem

Erfahrungen mit digitaler Gewalt machen nahezu alle Kinder, sobald sie ein eigenes Handy besitzen oder Zugang zu einem haben, weiß Zartler. "Das betrifft Mädchen wie Burschen gleichermaßen", ergänzt Christiane Atzmüller, die mit Zartler zusammen an der Uni Wien zu digitaler Gewalt forscht. Sie kann viele Formen annehmen – das reicht von mehr oder weniger expliziten oder bloßstellenden Bildern oder Videos, die ohne Einverständnis der Abgebildeten verschickt werden, über beleidigende, übergriffige und hasserfüllt-drohende Kommentare. Bis hin zu ganzen Fake-Accounts – mit dem Ziel, bestimmte Personen niederzumachen.

➤ Mehr lesen: WHO: Kinder regelmäßig über Cybermobbing aufklären

Was jemand im Internet als verstörend empfindet, ist freilich verschieden. "Allerdings", betont Zartler, "denken Jugendliche heute oft, es würde zum Erwachsenwerden dazugehören, dass man damit umgehen lernt. Dass man sich eine dicke Haut zulegt und lernt, dass einen das nicht berühren darf." Es sei bedenklich, wenn Kinder gegenüber solchen Aggressionshandlungen abstumpfen.

Studien würden belegen, wie belastend Online-Hass und Cybermobbing sein können, erklärt Atzmüller. Mit Suchfiltern und Löschungen versuchen Instagram, Tiktok und Co. zwar, das Problem einzudämmen. "Gänzlich verbannen wird man digitale Gewalt aber kaum können", sagt Atzmüller. Sie sieht dennoch Spielraum für Verbesserungen. Zum Beispiel über Counter Speech. Von Counter Speech spricht man, wenn Menschen im Internet nach dem analogen Vorbild der Zivilcourage Hass-Poster*innen in die Schranken weisen. "In einem aktuellen Forschungsprojekt wollen wir Jugendlichen bewusst machen, dass man im Internet widersprechen kann und ermuntern, nicht wegzuschauen", beschreibt Atzmüller. Heißt: für das Opfer sprechen, die Täter*in zur Rede stellen oder vorhandene Kommentare des Widerspruchs liken.

➤ Mehr lesen: 17 Prozent der Jugendlichen Opfer von Mobbing im Internet

Aus der Forschung wisse man, dass Counter Speech das Potenzial habe, Hassposter*innen in ihrem Handlungsspielraum zu begrenzen: "Es wird aber von den Jugendlichen kaum genutzt", sagt Zartler. Aus verständlichen Gründen: "Man exponiert sich, macht sich angreifbar." Teilweise decken sich digitale Kontakte mit denen im echten Leben. "Man muss den Leuten in der Schule gegenübertreten."