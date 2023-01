Drohne schneidet Filmstar bei Dreharbeiten das Gesicht auf

Am Set der taiwanesischen Netflix-Serie "Agent From Above" ereignete sich ein folgenschwerer Unfall.

Bei den Dreharbeiten der Netflix-Serie "Agent From Above" kam es zu einem Unfall mit einer Drohne . Eigentlich sollte das Fluggerät Nahaufnahmen von dem taiwanesische Schauspieler Kai Ko (auch bekannt als Ko Chen-tung) machen. Die Drohne kam dem Darsteller allerdings zu nahe und kollidierte mit ihm.

Drohne womöglich explodiert

Medienberichten zufolge habe die Drohne eine Funktionsstörung erlitten und sei vor Ko's Gesicht explodiert. Die Rotorblätter und Splitter hätten dabei die Wangenknochen des Schauspielers aufgeschlitzt.

Die Produzenten von Agent From Above widersprechen diesen Darstellungen der Medien. Gegenüber Variety geben sie an, es habe sich am Set nie eine Explosion ereignet. Außerdem habe man alle notwendigen Sicherheitsvorkehrungen bei den Dreharbeit berücksichtigt und die Rotorblätter der Drohne seien zusätzlich mit einer "Schutzschicht" versehen worden.

"Wir bedauern zutiefst, dass es zu dem Unfall gekommen ist und Kai an der Wange verletzt wurde. Er wurde sofort medizinisch versorgt", heißt es in einem Statement des Produktionsteams. "Wir bedauern den Vorfall und werden die Angelegenheit weiter untersuchen. Wir haben die Dreharbeiten für unseren Hauptdarsteller Kai vorübergehend pausiert, damit er sich ausruhen und erholen kann."

Taiwanesische Fantasy-Serie

In der Fantasy-Serie Agent From Above geht es um einen ehemaligen Drogensüchtigen, der als Wiedergutmachung für seine Sünden zum Handlanger eines chinesischen Gottes ernannt wird. Neben Ko bekleiden Buffy Chen ( bekannt aus "The Silent Forest"), sowie Hsueh Shih-ling, Wang Po-Chieh und Johnny Yang führende Rollen.

Ein offizielles Startdatum für die Serie ist derzeit noch nicht bekannt.