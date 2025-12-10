Mitmachen und Sennheiser HD 550 zu gewinnen
Mit dem HD 550 von Sennheiser hörst du Details, die dir bisher entgangen sind. Lass dich direkt in dein Lieblings-Game teleportieren, Musik genießen oder konzentriert arbeiten.
Beim HD 550 gibt es keine akustischen Spitzen, Senken oder „wattigen“ Frequenzbereiche. Und das bedeutet, dass keine Stimme und kein Instrument im Mix unterschlagen wird. Du hörst jedes Detail einer Aufnahme – so, wie es gemeint war. Im Subbassbereich überraschen Frequenzen, die man eher fühlt als hört.
Die Kopfhörer sind mit 237 Gramm sehr leicht, bequem und ohrenfreundlich. Ergonomische Kopfbügel und weiche Ohrenpolster sorgen zusätzlich für erhöhten Tragekomfort.
Wenn du dann eines Tages doch einmal ein Ersatzteil – beispielsweise einen neuen Ohrpolster – brauchst, kannst du dich auf Sennheiser verlassen, denn der Hersteller bietet Originalersatzerteile, damit du lange Freude an den Kopfhörern hast.
