Neue Mikroplastik-Filter für Waschmaschinen reinigen sich selbst

Im Gehirn, der Plazenta, der Muttermilch, dem Boden und der Luft - überall dort konnten Forschende Mikroplastik nachweisen. Dabei handelt es sich um Plastikteilchen, die kleiner als 5 Millimeter groß sind und für zahlreiche Probleme bei Lebewesen sorgen können.

Forschende der Universität Bonn haben nun ein Filtersystem entwickelt, das Mikroplastik bei jedem Waschgang herausfiltern kann. In ersten Tests konnte der Filter 99 Prozent der Plastikfasern aus dem Abwasser von Waschmaschinen filtern und sich darüber hinaus auch noch selbst reinigen. Die Ergebnisse der Studie wurden im Journal npj Emerging Contaminants veröffentlicht.

Waschmaschinen als Quelle für Mikroplastik

Studien deuten darauf hin, dass Mikroplastik in Verbindung mit der Entwicklung von Krebs, Herzinfarkten oder Fortpflanzungsproblemen bei Menschen stehen könnte. Einen wesentlichen Beitrag zur Mikroplastik-Problematik tragen Waschmaschinen. Durch den Textilabrieb gelangt das kleine Plastik in den Klärschlamm, welcher oft als Dünger auf Feldern ausgebracht wird und somit in die Umwelt gelangt.

Ein Haushalt mit 4 Personen produziert bis zu 500 Gramm Mikroplastik pro Jahr, heißt es in der Aussendung der Forschenden. Zwar sind Waschmaschinen auch jetzt schon mit Filtersystemen ausgestattet. Diese bringen aber auch Nachteile mit sich. Wie zum Beispiel: “Einige von ihnen verstopfen schnell, andere bieten keine ausreichende Filterung”, sagt Leandra Hamann, die an der Studie beteiligt war.

Tierische Lösungen für menschliche Probleme

Um eine bessere Lösung zu finden, richteten sie ihren Blick, wie bei vielen anderen Erfindungen auch, ins Tierreich. Fische liefern mit ihren Kiemenreusen die Idee für ein natürliches Filtersystem.

Dabei handelt es sich um ein Organsystem, das die Form eines Trichters aufweist und klitzekleine Planktonteilchen durch die bezahnten Kiemenbögen filtern kann. Frisst der Fisch, entsteht durch die Anspannung eine Art Netz. Gewisse Fischarten, wie Sardinen, die sich hauptsächlich durch sogenannte Filtration ernähren, haben eine besonders dichte Kiemenreuse. Dabei nutzen sie ihre Kiemen, um den für sie interessanten Plankton herauszufiltern.