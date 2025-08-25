Verpackungen sollen künftig mehrfach genutzt werden. Österreichische Forscher arbeiten deshalb an besseren Analysemethoden.

Kunststoff hat Schattenseiten: Er häuft sich auf den Müllbergen dieser Welt und zersetzt sich im Laufe der Zeit in gefährliches Mikroplastik. Gleichzeitig gilt er aber als wichtiger Rohstoff. In Außenwänden sorgt er etwa dafür, dass die Wärme im Winter länger im Haus bleibt.

Im Supermarkt verhindern Plastikverpackungen, dass Lebensmittel verderben. Außerdem gilt der Stoff als leicht, formbar und günstig. Damit aber weniger Müll verursacht wird, rufen Experten zum Plastik-Recycling auf.

➤ Mehr lesen: Wie Mikroplastik in die Arktis und auf Alpengletscher kommt

Rezyklat wird Pflicht

Die Kreislaufstrategie der EU sieht ab 2030 einen verpflichtenden Anteil von sogenanntem Rezyklat bei Plastikverpackungen vor. Ebenso sollen diese Lebensmittelverpackungen sicher sein. Recycelte Kunststoffe sind nämlich nicht ungefährlich, weil sie Additive enthalten, die dem Material spezielle Eigenschaften verleihen.

Im schlimmsten Fall können solche Stoffe sogar gesundheitsschädlich sein, was unbedingt verhindert werden muss. Eine neue Recyclingverordnung der EU sieht deshalb strenge Grenzwerte für Plastik mit Recycling-Anteil vor.

Für heimische Betriebe, die Lebensmittelverpackungen und ähnliche Plastikprodukte herstellen, bringen die Neuerungen doppelte Herausforderungen: Sie müssen künftig einerseits Kunststoffe mit Rezyklat-Anteil einsetzen, andererseits aber auch beweisen, dass diese sicher für Konsumenten sind.

Um heimische KMU bei dieser Aufgabe zu unterstützen, hat das Forschungsnetzwerk Austrian Cooperative Research (ACR) das Forschungsprojekt AAA-plus ins Leben gerufen, das vom Bundesministerium für Wirtschaft, Energie und Tourismus finanziert wird.