Optische Anomalie-Erkennung: Wie KI kaputte Kekse erkennt

Bei Fraunhofer Austria werden Algorithmen entwickelt, die Fehler in Produkten erkennen – bei Keksen genauso wie bei Baustoffen oder Textilien.

Bei industriell gefertigten Produkten erwarten wir anders als bei Handgemachten immer gleichbleibende Qualität. Ein Keks darf nicht zu dunkel gebacken oder gebrochen sein, eine Fliese keine Flecken haben und ein Bauziegel keinen Riss.

Am effizientesten ist es, maschinell zu überprüfen, ob mit dem entsprechenden Produkt alles passt. „Ein Mensch kann viele Fehler sehr schnell erkennen, aber sicher nicht so schnell wie es die Algorithmik kann“, erklärt Christoph Schinko. Er ist Leiter des Geschäftsbereichs Visual Computing bei Fraunhofer Austria in Graz und entwickelt mit seinem Team Computermodelle, die optische Anomalien erkennen.

Gutzustand beschreiben

Damit das funktioniert, muss man der Software zunächst beibringen, wie ein Produkt aussehen sollte. „Dem Computer werden Beispiele von ‚guten‘ Keksen gezeigt, mit möglichst viel Varianz. Das heißt gewisse Kekse sind perfekt, andere zumindest gut“, erklärt Schinko.

Mit KI-Verfahren und statistischen Modellen entsteht aus vielen Keksbildern dann eine Beschreibung des Gutzustands. Passt die Aufnahme eines getesteten Produkts nicht – etwa weil eine Ecke abgebrochen ist, oder jemand seinen Finger in die Kamera hält, wird dies erkannt.

Kein Supervised Learning

Dass sich das Training des Algorithmus auf sogenannte „Gutdaten“, also akzeptable Exemplare, konzentriert, hat einen praktischen Grund. „Man bräuchte sehr viele Beispiele für verschiedene Fehlertypen, und das ist in manchen Produktionen nicht möglich. Bei Mikroelektronik ist von einer Million Chips vielleicht einer defekt“, sagt Schinko.

Außerdem müssten die fehlerhaften Beispiele bei diesem sogenannten Supervised Learning („überwachtem Lernen“) händisch gelabelt werden. Jedes einzelne Bild müsste also z.B. mit „abgebrochene Kekskante“ oder „Füllung ausgelaufen“ beschrieben werden, was sehr aufwendig ist.

Doppelkekse als Testobjekt

„Wir wussten, dass unser Verfahren gut bei Objekten mit strukturierter Oberfläche funktioniert“, erklärt der Forscher. Er und sein Team entschieden sich daher schnell für Doppelkekse als Testobjekt: „Die Oberfläche ist nicht immer gleich, die Farbe ist manchmal leicht anders und je nachdem wie der Keks ausgerichtet ist, verschieben sich die kleinen geprägten Löcher darin.“ Doppelkekse sind außerdem günstig und gut verfügbar – und man kann sie am Ende einfach aufessen.