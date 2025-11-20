Diese billige USB-Kerze verspricht alle Smart-Home-Probleme zu lösen

Das neue Gerät von Home Assistant ist laut Hersteller der einfachste Weg, um Zigbee- oder Thread-Geräte zu verbinden.

Wer mehrere Smart-Home-Geräte sein Eigen nennt, kennt das: Jeder Hersteller liefert seinen eigenen Hub und eine eigene App aus, um das Gadget zu steuern. Abhilfe schafft die "Home Assistant"-Software, über die man Tausende Geräte zentral steuern kann. Ihre neueste Verbindungsbrücke "Connect ZBT-2" vereint die Smart-Home-Protokolle Zigbee und Thread (Matter) in einem Gerät.

Futuristische Kerze

Der Nachfolger des 2022 auf dem Markt gekommenen Connect ZBT-1 sieht in etwa aus wie eine futuristische Kerze und wurde deutlich überarbeitet. Er ist größer, hat eine entsprechend bessere Antenne und soll eine 4 Mal schnellere Rektionsfähigkeit haben. Auch ein Mesh-Betrieb ist möglich.