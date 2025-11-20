Diese billige USB-Kerze verspricht alle Smart-Home-Probleme zu lösen
Wer mehrere Smart-Home-Geräte sein Eigen nennt, kennt das: Jeder Hersteller liefert seinen eigenen Hub und eine eigene App aus, um das Gadget zu steuern. Abhilfe schafft die "Home Assistant"-Software, über die man Tausende Geräte zentral steuern kann. Ihre neueste Verbindungsbrücke "Connect ZBT-2" vereint die Smart-Home-Protokolle Zigbee und Thread (Matter) in einem Gerät.
Futuristische Kerze
Der Nachfolger des 2022 auf dem Markt gekommenen Connect ZBT-1 sieht in etwa aus wie eine futuristische Kerze und wurde deutlich überarbeitet. Er ist größer, hat eine entsprechend bessere Antenne und soll eine 4 Mal schnellere Rektionsfähigkeit haben. Auch ein Mesh-Betrieb ist möglich.
Der Connect ZBT-2 lässt sich über USB-A in das bestehende Home-Assistant-System einfügen. Das kann ein alter Laptop, Raspberry Pi oder Mini-PC sein, oder der hauseigene "Home Assistant Green".
Nicht Zigbee und Thread gleichzeitig
Einen Wermutstropfen gibt das Gerät allerdings. Connect ZBT-2 kann jeweils nur ein Protokoll verwenden, entweder Zigbee oder Thread (Matter) entscheiden. Man habe in der Vergangenheit umfangreiche Tests durchgeführt, um beide Protokolle gleichzeitig zu betreiben, und festgestellt, dass dies aus einer ganzen Reihe von Gründen nicht funktioniere, schreiben die Hersteller.
Die Antennenkerze ist um 45 Euro zu haben.
