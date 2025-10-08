Amazon Prime Day: Diese Smart Home Angebote sollte man sich ansehen

08.10.2025

Smart-Home-Geräte sind nicht nur bequem, sie tragen auch zur Sicherheit bei. Am Prime Day gibt es sie besonders günstig.

Mit Alexa oder Googles Gemini lassen sich Smart-Home-Geräte kinderleicht steuern. Bei den Amazon Prime Deal Days kann man in diesem Bereich heute noch einige Schnäppchen machen. Voraussetzung dafür ist eine Prime-Mitgliedschaft (derzeit 8,99 Euro im Monat). Neukundinnen und -kunden können das Angebot 30 Tage lang kostenlos testen. Einstiegspaket mit Echo Dot und smarter Glühbirne/Steckdose Den höchsten Rabatt gibt Amazon an den Aktionstagen erfahrungsgemäß auf die eigene Technik. Der Echo Dot (5. Generation) kostet in Kombination mit der Tapo L530EA Smart Bulb momentan rund 35 Euro und soll als Einstieg in die Smart-Home-Welt dienen. Über den Befehl "Alexa, schalte das Licht an" lässt sich die Lampe über den Lautsprecher steuern. Wer keine smarte Glühbirne braucht, kann stattdessen auch das Paket mit der smarten Steckdose Tapo P100M nehmen (ebenfalls für 35 Euro).

Smart Speaker und Glühbirne. © Tapo/Amazon

Smarte Steckdose Die smarten Steckdosen von Tapo sind generell beliebt, wenn es darum geht, die eigenen Haushaltsgeräte smarter zu machen. Den 4er-Pack erhält man am heutigen Prime Day noch um 30,55 Euro. Gleichzeitig bieten sie auch eine Energieverbrauchsmessung an. Aber Achtung: Die Modelle P110 unterstützen nicht den Matter-Standard, können also nur über WLAN (2,4Ghz) verbunden werden. Soll Matter unterstützt werden, benötigt man das Modell P110M, wie im Paket oben.

Smarte Steckdose © Tapo

Smarte Glühbirnen Wer lediglich auf der Suche nach smarten Glühbirnen ist, wird vielleicht bei der Marke Govee fündig. Im 2er-Pack kosten die E27-Birnen mit Sprachsteuerung 12,10 Euro. Auch sie lassen sich nur mit 2,4Ghz-WLAN verbinden. Govee bietet aber eine ganze Reihe von günstigen Beleuchtungsoptionen – von indirekter Beleuchtung im Schlafzimmer bis hin zu Christbaumschmuck.

Smarte Glühbirne. © Govee

Smarte Überwachungskamera Ebenfalls aus dem Hause Amazon stammen die smarten Überwachungskameras und Türklingeln von Ring. Die bewegliche Ring-Innenkamera wird beispielsweise um 35,28 Euro angeboten. Die nicht bewegliche Variante kostet lediglich 25,20 Euro.

Überwachungskamera. © Ring

WLAN Smart Temperatur- und Feuchtigkeitssensor Wer sein Raumklima kontrollieren will und vielleicht seine Heizung automatisiert steuern will, braucht den Shelly H&T Gen3 (19,15 Euro). Der Sensor misst Temperatur und Luftfeuchtigkeit und lässt sich in Google Home, Amazon Alexa oder Samsung SmartThings einbinden. Der Vorteil bei dem Gadget: Der Shelly H&T Gen3 benötigt keinen Hub, sondern kann selbst als Bluetooth-Gateway für andere Geräte dienen.

Thermostat © Shelly

Smartes Heizkörperthermostat Mit den Hubs ist es nämlich immer so eine Sache: Braucht man nun Zigbee, Matter, Threads, Bluetooth oder reicht normales WLAN aus? Beim smarten Heizkörperthermostat von Ecobay (28,27 Euro) ist die Antwort einfach – normales WLAN reicht. Die Batterie soll dennoch bis zu 8 Monate halten, man kommt also locker über eine Heizsaison.

Smartes Thermostat. © Ecobay

Smarter Wasser- und Rauchmelder Smart-Home-Geräte sind nicht nur für die Bequemlichkeit da, sie können auch die Gesundheit und Sicherheit verbessern. Die Sensoren von X-Sense sind gerade im Angebot: 4 Wassermelder mit Basisstation gibt es um 50,80 Euro, 3 Rauchmelder samt Basisstation kosten knapp über 60 Euro. Zum Betrieb von allen Sensoren ist natürlich nur eine Basisstation nötig, die Wasser- und Rauchmelder lassen sich auch separat kaufen.

© X-Sense