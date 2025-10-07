Amazon Prime Days: 5 Produkttipps für werdende und Jungeltern

Für das eigene Kind kann man immer etwas gebrauchen. Am Prime Day zahlt es sich vielleicht aus, eine größere Bestellung abzugeben.

Besonders beim ersten Kind ist man schnell unentspannt, wenn es dem oder der Kleinen schlecht geht. Entsprechend locker sitzt auch die Geldbörse. Aktionstage werden daher gerne genutzt, um den Nachwuchs entsprechend auszustatten. Dabei spreche ich auch eigener Erfahrung, seit Anfang des Jahres habe ich mir bereits einige (auch unnötige) Geräte zugelegt. Hier 5 Gadget-Tipps, die sich werdende Eltern oder Jungeltern anschaffen sollten: Elektrische Nagelfeile Nägelschneiden bei Babys ist eine Herausforderung für sich. Weder die Eltern noch die Kinder machen es gerne und immer schwelt die Angst im Hintergrund, dass man abrutscht oder das Kind seine Hand in die Nagelschere rammt. Eine elektrische Nagelfeile ist daher ihr Geld wert. Damit feilt man die Nägel ab, anstatt zu schneiden. Kommt man einmal an die Haut, macht das gar nichts - nicht einmal ein Neugeborenes scheint das zu stören. Klare Kaufempfehlung von mir gibt es für das Modell von Megainvo. Die gibt es jetzt für 16,26 Euro auf Amazon.

Nagelfeile. © Megainvo

Sicherheitskamera als Babymonitor Babymonitore sind teuer - die Hersteller wissen wohl, dass für die Kleinsten nichts zu schade ist. Doch WLAN-Überwachungskameras stehen Babymonitore in nichts nach. Das Modell C200 von Tapo kostet gerade einmal 18,77 Euro, hat 2-Wege-Audio, einen schwenkbaren Kamerakopf, Nachtsicht und sogar einen Bewegungs- und Kindergeschrei-Alarm. Mehr braucht man nicht.

© Tapo

Axolotl-Nachtlicht Je jünger das Baby, desto mehr Zeit verbringt man im Bett. Dieses Axolotl-Nachtlicht für 18 Euro hat uns dabei immer gute Dienste erwiesen, wenn es darum gegangen ist, etwas Licht ins abgedunkelte Schlafzimmer zu bringen. Man sollte aber bedenken: Wenn Babys älter werden, werden sie auch ALLES abschlecken. Das Nachtlicht würde ich daher außer Reichweite von Kindern aufbewahren (Mikroplastik lässt grüßen).

© Ammonite

Ein ähnliches Nachtlicht gibt es sogar mit Hintergrundgeräuschen (Zwitschern, Regen oder Musik) um nur 15 Euro. Das kann man beim eigenen Kind versuchen, bei meinem haben solche Geräusche oder weißes Rauschen nicht viel gebracht.

Axolotl mit Sound. © Mewaii

Bewegendes Kuscheltier Es gibt sicher Zeiten, da würde man für eine gute Einschlafhilfe ein kleineres Verbrechen begehen. Oft wird einem der Schlafotter von Fisher-Price (Preis: 21 Euro) nahegelegt, der durch einen Motor seinen Bauch auf und ab bewegen kann. Die Bewegung soll Neugeborene beruhigen. Zusätzlich kann er auch einen Herzschlag, Atmen oder auch nur Schlafmusik abspielen. Auch hier war die Reaktion meines mittlerweile 8 Monaten alten Kindes eher bescheiden. Befreundete Mütter schwören aber auf das Tierchen. Zu beachten ist, dass der Bauchmotor allein sehr laut ist und an sich schon für eine gute Hintergrundbeschallung sorgt, bei der ich persönlich nicht einschlafen könnte. Man kann das Kuscheltier aber auch nur als Spieluhr nehmen, ganz ohne Bewegung - etwa auf dem Wickeltisch. Natürlich ist es auch waschbar.

© Fisher-Price

Heizstrahler Apropos Wickeltisch: Gerade für Kinder, die im Herbst oder Winter geboren werden, kann es auf dem Wickeltisch schon mal etwas frisch werden. Ein Heizstrahler (wie etwa dieser um 50 Euro) schafft hier Abhilfe. Ja, der braucht zwar viel Strom, ist aber auch nur wenige Minuten am Tag im Einsatz.

© Juskys

Und ein Detail am Rande noch zum Thema Stromverbrauch. Wer diesen konstant im Auge hat, wird feststellen, dass er mit der Geburt des Kindes unweigerlich ansteigen wird. Stromsparmaßnahmen nützen hier nicht viel. Man sollte daher vielleicht einfach einen Screenshot machen und den Knick als Erinnerung für später konservieren.