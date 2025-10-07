Amazon Prime Day: 10 nützliche Akku-Gadgets unter 20 Euro

07.10.2025

Die Prime Deal Days locken wieder mit Schnäppchen. Wir haben euch 10 Gadgets rund ums Handyladen herausgesucht.

65-Watt-Ladegerät © Topadre

Ladegerät für den Zigarettenanzünder im Auto Einiges an Power hat dieses Ladegerät für den Zigarettenanzünder im Auto. Hier lassen sich 2 Geräte gleichzeitig mit jeweils 45 Watt laden. Natürlich haben moderne Fahrzeuge meist USB-Anschlüsse verbaut (meist USB-A), diese kommen aber nicht annähernd an solche Ladegeschwindigkeiten. Das Ladegerät von LISEN kostet momentan günstige 9,42 Euro.

Ladegerät fürs Auto. © LISEN

Ladekabel USB-C zu USB-C Wer das meiste aus seinem Ladegerät herausholen will, muss "USB-C zu USB-C"-Kabel verwenden. Diese bieten nämlich auch die höchsten Ladegeschwindigkeiten - abgesehen von einigen herstellerspezifischen Ladestandards. Bei den Prime Days gibt es momentan 4 verschieden lange 60-Watt-Kabel um 7 Euro, ebenfalls von LISEN. Durch einen Aktionscode lässt sich zusätzlich sparen.

© LISEN

Kabel mit integrierter Leistungsanzeige Sogar bis zu 100 Watt liefert ein Ladekabel von Baseus. Das Besondere dabei: Die integrierte Leistungsanzeige zeigt an, wie schnell das Gerät geladen wird. Heute und morgen kostet das 1 Meter lange Kabel 8,56 Euro, 2 Meter gibt es um 11,14 Euro.

© Baseus

USB-A zu USB-C Leider gibt es noch viele Ladegeräte, die nur einen USB-A-Anschluss haben. Wer sein Handy etwa über Nacht damit auflädt, hat auch keinen Grund, diese zu entsorgen. An den Prime Days werden auch "USB-A zu USB-C"-Kabel angeboten (maximale Ladeleistung 15,5 Watt). 3 Stück mit unterschiedlicher Länge (2+2+0,5) gibt es um 7,60 Euro.

Ladekabel © INIU

Powerbank Stattliche 27.000 mAh und 22,5 Watt maximale Leistung liefert die Enerwow Powerbank. 7 Mal lässt sich ein iPhone 14 damit etwa laden. Das Modell in Schwarz ist an den Aktionstagen auf 16,46 Euro reduziert, andere Farben kosten knapp 4 Euro mehr. Besonders praktisch: Eine LED-Anzeige zeigt genau an, wie viel Prozent Kapazität noch in der Powerbank verfügbar sind.

© Enerwow

Mini-Powerbank Wem eine normale Powerbank zu groß und zu schwer ist, kann auch die Anker Nano Powerbank verwenden. Diese liefert mit 5.000 mAh zwar nur etwa eine einzelne Aufladung gängiger Smartphones, passt aber in jede Hand- und Jackentasche. Momentan gibt es sie für knapp unter 20 Euro.

© Anker

Ausgefallenere Powerbank-Gadgets Wiederaufladbare Handwärmer mit integrierter Powerbank Die kalte Jahreszeit steht vor der Tür und elektrische Handwärmer versprechen wohlige Wärme an den Fingern. Gleichzeitig fungieren diese Exemplare für 16,99 Euro als 2.000 mAh große Powerbank, mit der man dem Smartphone zumindest einige Prozentpunkte an Akku einflößen kann. Dann muss man sich nur noch fragen, was wichtiger ist: Tippen am Handy oder warme Finger.

© Cnkeeo

Handventilator mit integrierter Powerbank Das Gegenstück zu den Handwärmern ist der Handventiltor, der bis zu 21 Stunden Luft zufächeln soll. Gleichzeitig dient er als kleine Taschenlampe und Powerbank. Mit dem 2.000 mAh großen Akku kann man - ähnlich wie bei den Handwärmern - ebenfalls kaum ein Handy vollladen. Für den Notfall reicht es alle Mal. Preislich liegt er bei 15,31 Euro.

© JISULIFE

Campinglaterne mit integrierter 3.200 mAh Powerbank Nicht nur für Campingausflüge ist eine akkubetriebene Laterne äußerst praktisch. Wenn man etwa einen Stromausfall erlebt, bietet sie nicht nur Licht, sondern in diesem Fall auch Notstrom für den Handyakku. Durch eine Handkurbel oder PV-Modul und natürlich auch per Kabel kann die Laterne nachgeladen werden. Kostenpunkt: 14,56 Euro.

Laterne © HOTUT