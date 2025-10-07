Amazon Prime Day: 10 nützliche Akku-Gadgets unter 20 Euro
Die Amazon Prime Deal Days sind da: Am 7. und 8. Oktober kann man vermeintliche Schnäppchen ergattern. Damit man aber nicht in die Schnäppchenfalle tappt, sollte man sich unseren Service-Artikel mit zahlreichen Tipps zu Gemüte führen:
Um die Prime-Day-Angebote nutzen zu können, ist übrigens Prime-Abo für 8,99 Euro pro Monat notwendig. Wer keines hat, kann sich auch ein kostenloses 30-tägiges Testabonnement zulegen.
Besonders beliebt bei den Prime Days ist Elektronik aller Art. Damit sie funktioniert, muss die Technik aber auch geladen werden. Hier findet ihr 10 nützliche Akku-Gadgets unter 20 Euro:
- Schnell ladendes Ladegerät für 17 Euro
- Ladegerät für den Zigarettenanzünder im Auto für knapp 10 Euro
- 4 Stück USB-C zu USB-C Kabel für 7 Euro
- Ein Kabel mit integrierter Leistungsanzeige für 8,50 Euro
- 3 Stück USB-A zu USB-C Kabel für 8,50 Euro
- 27.000 mAh große Powerbank für 16,50 Euro
- 5.000 mAh große Mini-Powerbank für knapp 20 Euro
- Wiederaufladbare Handwärmer mit integrierter Powerbank für 17 Euro
- Handventilator mit integrierter Powerbank für 15,30 Euro
- Campinglaterne mit integrierter 3.200 mAh Powerbank für 14,50 Euro
Die Basics
Wenn man immer noch ein 10 oder 15 Jahre altes Ladegerät mit USB-A nutzt, kann man keine guten Ladegeschwindigkeiten erreichen. Moderne Ladegeräte erreichen heute locker 100 Watt, haben aber auch ihren Preis.
Dieses 65 Watt Ladegerät gibt es bereits um 17 Euro. Bei den 65 Watt handelt es sich aber um die Gesamtleistung. Wenn man mehrere Geräte gleichzeitig ansteckt, sinkt die Ladeleistung. Das ist bei günstigeren Modellen so üblich.
Ladegerät für den Zigarettenanzünder im Auto
Einiges an Power hat dieses Ladegerät für den Zigarettenanzünder im Auto. Hier lassen sich 2 Geräte gleichzeitig mit jeweils 45 Watt laden. Natürlich haben moderne Fahrzeuge meist USB-Anschlüsse verbaut (meist USB-A), diese kommen aber nicht annähernd an solche Ladegeschwindigkeiten. Das Ladegerät von LISEN kostet momentan günstige 9,42 Euro.
Ladekabel
Wer das meiste aus seinem Ladegerät herausholen will, muss "USB-C zu USB-C"-Kabel verwenden. Diese bieten nämlich auch die höchsten Ladegeschwindigkeiten - abgesehen von einigen herstellerspezifischen Ladestandards. Bei den Prime Days gibt es momentan 4 verschieden lange 60-Watt-Kabel um 7 Euro, ebenfalls von LISEN. Durch einen Aktionscode lässt sich zusätzlich sparen.
Kabel mit integrierter Leistungsanzeige
Sogar bis zu 100 Watt liefert ein Ladekabel von Baseus. Das Besondere dabei: Die integrierte Leistungsanzeige zeigt an, wie schnell das Gerät geladen wird. Heute und morgen kostet das 1 Meter lange Kabel 8,56 Euro, 2 Meter gibt es um 11,14 Euro.
Leider gibt es noch viele Ladegeräte, die nur einen USB-A-Anschluss haben. Wer sein Handy etwa über Nacht damit auflädt, hat auch keinen Grund, diese zu entsorgen. An den Prime Days werden auch "USB-A zu USB-C"-Kabel angeboten (maximale Ladeleistung 15,5 Watt). 3 Stück mit unterschiedlicher Länge (2+2+0,5) gibt es um 7,60 Euro.
Stattliche 27.000 mAh und 22,5 Watt maximale Leistung liefert die Enerwow Powerbank. 7 Mal lässt sich ein iPhone 14 damit etwa laden. Das Modell in Schwarz ist an den Aktionstagen auf 16,46 Euro reduziert, andere Farben kosten knapp 4 Euro mehr. Besonders praktisch: Eine LED-Anzeige zeigt genau an, wie viel Prozent Kapazität noch in der Powerbank verfügbar sind.
Wem eine normale Powerbank zu groß und zu schwer ist, kann auch die Anker Nano Powerbank verwenden. Diese liefert mit 5.000 mAh zwar nur etwa eine einzelne Aufladung gängiger Smartphones, passt aber in jede Hand- und Jackentasche. Momentan gibt es sie für knapp unter 20 Euro.
Ausgefallenere Powerbank-Gadgets
Wiederaufladbare Handwärmer mit integrierter Powerbank
Die kalte Jahreszeit steht vor der Tür und elektrische Handwärmer versprechen wohlige Wärme an den Fingern. Gleichzeitig fungieren diese Exemplare für 16,99 Euro als 2.000 mAh große Powerbank, mit der man dem Smartphone zumindest einige Prozentpunkte an Akku einflößen kann. Dann muss man sich nur noch fragen, was wichtiger ist: Tippen am Handy oder warme Finger.
Handventilator mit integrierter Powerbank
Das Gegenstück zu den Handwärmern ist der Handventiltor, der bis zu 21 Stunden Luft zufächeln soll. Gleichzeitig dient er als kleine Taschenlampe und Powerbank. Mit dem 2.000 mAh großen Akku kann man - ähnlich wie bei den Handwärmern - ebenfalls kaum ein Handy vollladen. Für den Notfall reicht es alle Mal. Preislich liegt er bei 15,31 Euro.
Campinglaterne mit integrierter 3.200 mAh Powerbank
Nicht nur für Campingausflüge ist eine akkubetriebene Laterne äußerst praktisch. Wenn man etwa einen Stromausfall erlebt, bietet sie nicht nur Licht, sondern in diesem Fall auch Notstrom für den Handyakku. Durch eine Handkurbel oder PV-Modul und natürlich auch per Kabel kann die Laterne nachgeladen werden. Kostenpunkt: 14,56 Euro.
