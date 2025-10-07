Amazon Prime Day: 10 kuriose Geräte unter 50 Euro

Unter 50 Euro gibt es eine Vielzahl an kuriosen Gadgets bei Amazon.

07.10.2025

Am 7. und 8. Oktober finden die Prime Deal Days statt. Wir haben uns nach seltsam anmutenden, aber doch nützlichen Gadgets umgesehen.

Noch bis Mittwoch Mitternacht laufen die Prime Deal Days bei Amazon. Der Versandhändler bietet dabei mehr oder weniger große Rabatte auf tausende Produkte. Voraussetzung dafür ist eine Prime-Mitgliedschaft (derzeit 8,99 Euro im Monat). Neukundinnen und -kunden können das Angebot 30 Tage lang kostenlos testen. ➤ Mehr lesen: Prime Deal Days 2025: Wenn ihre diese Tipps beachtet, spart ihr wirklich Man sollte sich dabei keinesfalls von den Sonderangeboten blenden lassen. Oft genug sind die Preise tatsächlich weniger stark reduziert als angegeben. Doch das Stöbern durch das Amazon-Sortiment kann trotzdem Spaß machen – vor allem, wenn man sich durch die eher kuriosen Produkte klickt. Wir haben euch 10 davon zusammengetragen:

Für den Schreibtisch: Tischstaubsauger, Millenium-Falcon-Lampe und Katzen-Tassenwärmer. © Hersteller

Ein Heizkisten wie eine Weste. © Hersteller

Paladone Millenium Falcon Posable Desk Light Mit dem Winter kommt nicht nur die Kälte, sondern auch die Dunkelheit. Abhilfe schafft da eine LED-Schreibtischlampe, die dich direkt ins Star-Wars-Universum transportiert. Die Paladone Millenium Falcon ist durch mehrere Gelenke höhenverstellbar und wird per USB-Kabel betrieben. Paladone Millenium Falcon Posable Desk Light um 35,89 Euro– Hier zu den Prime Deal Days

Die Millenium Falcon Lampe erhellt Tisch und Herz eines jeden Star-Wars-Fans. © Paladone

Tassenwärmer Um die Schreibtischausstattung komplett zu machen, bietet sich ein Tassenwärmer an. Das katzenförmige Silikon-Modell von MYMULIKE gibt es in Schwarz, Violett sowie Rosa. Es kostet momentan ab 16,27 Euro. Es bietet kabelbetrieben 3 Temperaturstufen – 45°C, 55°C oder 70°C – und ist für Tassen aller Materialien geeignet. Der Hersteller schlägt außerdem vor, damit Duftkerzen zu schmelzen, ohne sie anzünden zu müssen. Nach 8 Stunden schaltet das Gerät sich aus Sicherheitsgründen automatisch ab. Tassenwärmer von MYMULIKE um 16,27 Euro – Hier zu den Prime Deal Days

Das cute Tassenwärmer-Kätzchen gibt es in 3 Farben. © MYMULIKE

GuDoQi Tischstaubsauger Damit die Frühstücksbrösel am Ende nicht in die Tastatur geraten, hat man am Besten gleich auch noch einen Tischstaubsauger zur Hand. Das kleine kabellose Modell von GuDoQi kostet derzeit nur 11,14 Euro. Mit 1600-mAH-Akku saugt es bis zu 90 Minuten lang, aufladen kann man es per USB. Laut Hersteller schafft es Bleistiftspäne, Radiergummifussel, Brotkrümel oder Kaffeesatz. GuDoQi Tischstaubsauger um 11,14 Euro – Hier zu den Prime Deal Days

Der Mini-Tischstaubsauger ist praktisch fürs Büro. © GuDoQi

Hangrui Kinderkamera Sofortbildkamera Auch wenn sie als „Kinderkamera“ betitelt ist: Diese Sofortbildkamera macht großen Spaß. Statt teuren Film zu belichten, entstehen die Fotos zunächst digital. Wenn man mit dem, was man auf dem 2-Zoll-Bildschirm sieht, zufrieden ist, kann man es schwarz-weiß auf Thermopapier ausdrucken und wie einen Kassazettel abreißen. 3 Rollen davon sind im Preis von 23,99 Euro enthalten, genauso wie eine 32-GB-Speicherkarte, ein USB-Ladekabel, ein Halteband, sowie 5 Filzstifte. Die Kamera verfügt über 10-fachen digitalen Zoom und Aufhelllicht, sie kann auch mit 1080P filmen. Filter und Sticker kann man mithilfe der Knöpfe neben dem Bildschirmrand hinzufügen – oder mit den beigelegten Filzstiften im Nachhinein auf die Bilder malen. Für ein paar Euro mehr gibt es die Sofortbildkamera auch in verschiedenen Pastellfarben – flieder, himmelblau, minzgrün – oder schwarz. Hangrui Kinderkamera Sofortbildkamera um 23,99 Euro – Hier zum Prime Deal Days Angebot

Die Kamera kommt mit umfangreichem Zubehör. © Hangrui

ORGSTA S001 Etikettendrucker Der ORGSTA S001 ist ein Etikettiergerät für die Hosentasche bzw. dank integriertem Metallring auch die Hosenschlaufe. Man kann ihn per Bluetooth mit dem Smartphone verbinden, dank 2.000-mAh-Akku kann man lange etikettieren. Das Gerät unterstützt mehr als ein Dutzend Sprachen, darunter Deutsch, Englisch und Arabisch, sowie verschiedene Schriftarten. Mit Vorlagen und Symbolen kann man Dinge im Büro oder Haushalt noch schneller beschriften. Im Set mit USB-C-Kabel, einer Rolle Etikettierband und Metallclip kostet es derzeit 15,42 Euro. ORGSTA S001 Etikettendrucker um 15,42 Euro – Hier zum Prime Deal Days Angebot

Das Gerät kann einzelne Etiketten genauso bedrucken wie ein fortlaufendes Band. © ORGSTA

TechniSat VIOLA CD-1 - tragbare CD Boombox Was passiert, wenn man die Musikkultur und das Design der frühen 2000er Jahre mit halbwegs aktueller Bluetooth-Technologie kombiniert? Die TechniSat VIOLA CD-1 tragbare CD Boombox.

Der CD-Player kann auch Bluetooth und UKW. © TechniSat

Das Gerät ist etwa so groß wie ein plattgedrückter Fußball, wiegt 828 Gramm und ist 4 Farben erhältlich. Mit aufgeklapptem Tragegriff und metallener UKW-Antenne schaut es sofort retro aus. Man kann es per Netzteil betreiben oder – Achtung, noch mehr retro – mit 6 Typ-C-Baby-Batterien auch unterwegs nutzen. Praktisch, dass Amazon die Alkali-Batterien vom Typ C (Babyzellen) während der Prime Deal Days auch reduziert um 8,15 Euro im Sortiment hat. Der CD-Player kann alle gängigen Formate und mp3-CDs mit 2 Stereolautsprechern abspielen und empfängt per UKW auch Radio. Er hat einen 3,5mm Kopfhöreranschluss, und einen zusätzlichen 3,5mm-Klinken-Eingang. TechniSat VIOLA CD-1 - tragbare CD Boombox – Hier zum Prime Deal Days Angebot Amazon Basics Alkali-Batterien vom Typ C (Babyzellen) – Hier zum Prime Deal Days Angebot TRYONE Tablet Halterung Auto Mitte Wer sich heute an lange Autofahrten als Kind auf der Rückbank erinnert, musste sich wahrscheinlich noch mit Radiohören, Kennzeichen-Raten oder Ich-sehe-was-was-du-nicht-siehst unterhalten. Mittlerweile ist das anders: Tablets und Spielekonsolen sind selbstverständliche Reisebegleiter geworden. Damit die Geräte nicht irgendwo im Fußraum herumpurzeln, oder zwischen den Kindern Streit ausbricht, wer sie in Händen halten darf, nutzt man am besten eine Halterung. Das Modell von Tryone ist derzeit für 30,24 Euro zu haben und lässt sich ohne Werkzeug zwischen den Kopfstützen der Vordersitze montieren. Man kann darin sämtliche Geräte zwischen 4,7 Zoll und 10,6 Zoll einspannen, also alles vom alten Mini-Smartphone, über die Switch bis zum iPad. Mit einem großen Gerät baut man auch eine Art visuelle Barriere zwischen Vorder- und Hintersitzen – und hat vielleicht auf beiden Seiten seine Ruhe. TRYONE Tablet Halterung Auto Mitte um 30,24 Euro – Hier zum Prime Deal Days Angebot

© TRYONE

SCRIB3D P1 3D-Druckstift mit Anzeige Der erste Schritt beim 3D-Druck ist üblicherweise digital: zunächst braucht es ein Modell in einer Software, bevor es Schicht für Schicht aufgebaut werden kann. Nicht so bei einem 3D-Druck-Stift wie dem von SCRIB3D, der gerade für 42,38 Euro erhältlich ist. Damit kann man einfach dreidimensional draufloszeichnen. Ähnlich wie eine Heißklebepistole schmilzt das Gerät Plastikfilament und presst es auf Knopfdruck durch eine dünne Keramikspitze. Die Temperatur des 3D-Druck-Stifts ist regulierbar, sodass man verschiedene Filamenttypen nutzen kann. Im Kaufpreis enthalten sind 9 Meter PLA-Kunststoff in 3 Farben. SCRIB3D P1 3D-Druckstift mit Anzeige um 42,38 Euro – Hier zum Prime Deal Days Angebot

Ein bisschen Filament wird mitgeliefert. © SCRIB3D

Basic Fun Pac-Man™ Mini-Arcade-Spielautomat Ein Retro-Spieleautomat im Format einer Handheld-Spielekonsole: Das bieten die Prime-Specials des Herstellers Arcade Classics. Auf einem TFT-Bildschirm über insgesamt 5 Knöpfe und einen Joystick zockt man PAC-MAN zu den Original-Sounds. Die Konsole um 26,87 Euro ist batteriebetrieben, 3 AA-Batterien sind im Lieferumfang enthalten. Die Tetris-Variante ist mit 33,26 Euro ein bisschen teurer. Basic Fun Pac-Man™ Mini-Arcade-Spielautomat um 26,87 Euro – Hier zum Prime Deal Days Angebot

Die Konsole gibt es in einer PAC-MAN- und einer Tetris-Ausführung. © ARCADE CLASSICS