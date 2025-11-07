Ikea stellt Smart-Home-Serie mit 21 neuen Produkten vor
IKEA hat eine neue Smart-Home-Serie mit insgesamt 21 Produkten vorgestellt, die allesamt auf den universellen Standard Matter setzen. Darunter neue Geräte für smarte Beleuchtung, verschiedene Sensoren sowie Steuerungsmöglichkeiten.
Die Beleuchtungslinie Kajplats kommt in 11 Varianten, darunter Glühbirnen in verschiedenen Größen und Formen, die dimmbar sind und in Farben leuchten können. Neu sind auch diverse Sensoren, die Bewegung, Luftqualität, Temperatur, Luftfeuchtigkeit oder Wasseraustritt erkennen. Zur Steuerung sind neue Fernbedienungen mit verschiedenen Bedienelementen sowie eine smarte Steckdose im Angebot, mit der man jedes strombetriebene Gerät “smart” machen kann.
➤ Mehr lesen: Millionenstrafe für Wiener Ikea weil PIN-Eingabe gefilmt wurde
Matter Hub
Alle Matter-Produkte benötigen einen Smart-Home-Hub. Ikea bietet hierfür den Digigera Hub an. Dieser kann über den Matter-Standard auch Produkte anderer Hersteller steuern. Er agiert zudem als Bridge, die ältere IKEA-Smart-Home-Produkte Matter-fähig macht.
Hier eine Auflistung aller neuen Produkte. Verkaufsstart und Preise können je nach Markt variieren, wie es vonseiten Ikea heißt.
➤ Mehr lesen: Ikea verkauft jetzt auch Wärmepumpen
Beleuchtung (KAJPLATS Serie):
- E27/E26 Standard-Globenform (60 mm Durchmesser), farbwechselnd mit Lichtleistung 1.055 lm
- E27/E26 dimmbare Weißlichtvarianten mit 470 lm, 1.055 lm und 1.521 lm
- P45 E14 Kompakt-Leuchtmittel, dimmbar mit 470 lm oder 806 lm, farbwechselnd ebenso mit 806 lm
- GU10 gerichteter Spot, farbwechselnd (470 lm) und dimmbar (575 lm)
- Klarglas-Leuchtmittel (E14 470 lm, E27 60 mm 470 lm, E27 95 mm 810 lm), dimmbar für dekorative Zwecke
Sensoren:
- MYGGSPRAY Bewegungsmelder für innen und außen
- MYGGBETT Tür- und Fenstersensor mit Benachrichtigungsfunktion
- TIMMERFLOTTE Temperatur- und Feuchtigkeitssensor
- ALPSTUGA Luftqualitätssensor (misst CO2, Partikel, Temperatur, Luftfeuchtigkeit)
- KLIPPBOK Wassermelder mit Alarm und App-Benachrichtigung
Fernbedienungen und smarte Steckdosen:
- BILRESA Fernbedienung, erhältlich mit Doppeltaste oder Drehregler zum Schalten, Dimmen, Farbwechsel oder Szenensteuerung
- BILRESA Kits in drei Farben (Grün, Rot, Beige)
- GRILLPLATS smarte Steckdose, die herkömmliche Geräte smart macht, Energieverbrauch misst und sich mit Sensoren oder Fernbedienungen koppeln lässt
Kommentare