Ikea stellt Smart-Home-Serie mit 21 neuen Produkten vor

IKEA hat eine neue Smart-Home-Serie mit insgesamt 21 Produkten vorgestellt, die allesamt auf den universellen Standard Matter setzen. Darunter neue Geräte für smarte Beleuchtung, verschiedene Sensoren sowie Steuerungsmöglichkeiten.

Die Beleuchtungslinie Kajplats kommt in 11 Varianten, darunter Glühbirnen in verschiedenen Größen und Formen, die dimmbar sind und in Farben leuchten können. Neu sind auch diverse Sensoren, die Bewegung, Luftqualität, Temperatur, Luftfeuchtigkeit oder Wasseraustritt erkennen. Zur Steuerung sind neue Fernbedienungen mit verschiedenen Bedienelementen sowie eine smarte Steckdose im Angebot, mit der man jedes strombetriebene Gerät “smart” machen kann.

Matter Hub

Alle Matter-Produkte benötigen einen Smart-Home-Hub. Ikea bietet hierfür den Digigera Hub an. Dieser kann über den Matter-Standard auch Produkte anderer Hersteller steuern. Er agiert zudem als Bridge, die ältere IKEA-Smart-Home-Produkte Matter-fähig macht.