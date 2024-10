Wie KI die Trefferquote der Ukraine massiv erhöht

Eine weitere Palantir-Software findet sich allerdings auch in Überwachungsdrohnen des ukrainischen Unternehmens Saker . Die Drohne erkennt dadurch selbstständig Personen, Panzer, gepanzerte Fahrzeuge und andere Ziele und leitet diese Informationen an ihren Gefechtsstand weiter. Dort wird dann entschieden, mit welchen Waffen der Feind angegriffen werden soll.

"Die Ukraine nutzt die Technologie, um sowohl Russlands überlegene Personalstärke als auch größere Mengen an Systemen und Waffen zu kontern", sagt der ukrainisch-amerikanische Journalist David Kirichenko gegenüber der Kyiv Post.

Vorsicht vor zu viel Künstlicher Intelligenz

Allerdings mahnt er zur Vorsicht, was die explosionsartige Zunahme der KI-Nutzung betrifft. Er fragt sich etwa, was passieren würde, wenn die KI feindliche Ziele alleine an ihren Bewegungen erkennen würden, ohne Uniform. Inwiefern würden sich diese Ziele von russischen Zivilisten unterscheiden? Laut Kirichenko wurden ukrainische Kräfte in diesem Fall innehalten und nicht feuern - bei russischen Streitkräften erwartet er das allerdings nicht.

Die Gefahr besteht auch, dass Waffensysteme durch KI zu viel Autonomie erhalten würden. KI sei allerdings nicht in der Lage, Nuancen auf dem Schlachtfeld zu erkennen, die Menschen erkennen würden. Dennoch ist er sich sicher, dass die KI-Revolution am Schlachtfeld weitergehen wird. "Im Krieg der Zukunft geht es wahrscheinlich genauso sehr um Algorithmen wie um Rüstung", meint Kirichenko.